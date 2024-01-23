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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2024 | Emekli zammı ile 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar emekli maaşı alacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Emekli zammı ile 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar maaş alacak?

        Emekli maaşı hesaplama tablosu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından araştırılmaya başlandı. Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından en düşük emekli maaşının 10 bin liraya yükseldiğini açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 42,6 oranına yükseldi. İşte Emekli zammı ile 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların zanlı emekli maaşları hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 09:45 Güncelleme: 23.01.2024 - 09:45
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        6 aylık enflasyon farkına göre yüzde 37,57 olarak açıklanan emekli maaş zammına yüzde 5 ek zam yapıldı. Ek zam ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 42,6'ya yükselirken 7.500 TL olan en düşük emekli maaşı ise 10 bin TL'ye yükseldi. Yeni emekli maaşları ek zamsız olarak hesaplara geçirilirken 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların alacağı yeni maaş merak konusu oldu. İşte 2024 emekli zammı ile 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların emekli maaşı hesaplama tablosu...

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        6 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 37,56 OLDU!

        Temmuz, Ağustos, Eylül , Ekim, Kasım ve Aralık aylarında enflasyon yüzde 37,56 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları için dört aylık dönemde alacakları zam ya da enflasyon farkı yüzde 37,56 olarak ortaya çıktı.

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        MEMUR EMEKLİSİNİN MAAŞ ZAMMI YÜZDE 49,3 OLDU!

        Memur aylıklarına Temmuz ayında yüzde 17,55 + 8 bin 77 TL seyyanen zam yapıldı. Temmuz ayında toplu sözleşme zammı ise yüzde 6 oldu. Yüzde 6’yı aşan enflasyon farkı maaş zammına yansıtılacak. Buna göre, altı aylık dönemde memur maaşları için yüzde 31,56 civarında enflasyon farkı doğmuş oldu.

        Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı da yüzde 49,3 olarak netleşti.

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL OLDU!

        En düşük emekli maaşına yüzde 33.33 oranında zam yapılarak 7500 lira olan en düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükseldi.

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        EMEKLİYE EK ZAM ORANI NETLEŞTİ!

        Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşlarına yüzde 5'lik artış yapıldığını ve zammın yüzde 42.60 oranına yülseldiğini açıkladı. Emekli maaşlarına yapılan zam kök maaşları da şekillendirdi.

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        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli zammına ilişkin açıklamaları şu şekilde;

        "Bütçe imkanlarımızı zorlama pahasına da olsa emeklilerimizi asla darda bırakmıyoruz. Emekli aylıklarındaki artışları da yine bu anlayışla belirliyoruz. Bilindiği gibi 2024 yılının ilk 6 ayı için memur emeklisi aylıklarında yüzde 49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarında ise yüzde 37,57 artış oldu. Bu farklı artışların emeklilerimizde yol açtığı rahatsızlıkları gördüğümüz için emeklilerimizin aylıklarındaki artışı birbirine yakınlaştıracak yeni bir adım atıyoruz.

        Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini buradan vermek istiyorum. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor."

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        TÜM EMEKLİLERİN MAAŞ ARTIŞ ORANLARI TEMMUZDA EŞİTLENECEK

        "Önümüzdeki temmuz ayındaki artışlarla birlikte emeklilerimizin hepsi yaklaşık aynı oranlarda maaş artışına kavuşacaklardır. Yani memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir.

        Burayı özellikle altını çizerek ifade etmiş oldum. Çünkü yılın ikinci yarısındaki maaş artışlarında memur emeklileri enflasyon farkını alırken SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyonun tamamını alacakları için maaş artış oranlarındaki dengesizlik giderilecektir.

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINI10 BİN LİRAYA ÇIKARTIYORUZ

        "Sosyal devlet ilkemiz gereğince uygulamaya aldığımız emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz. Ekonomi yönetimimiz orta vadeli programda bu artışları öngörmüş hazırlıklarını buna göre yapmışlardı.

        Meclisin de onayını aldıktan sonra artışları bir an önce emeklilerin maaşlarına yansıtmak istiyoruz. Böylece toplam 200 milyar liralık ilave bir kaynağı da emeklilerin istifadesine sunmuş olacağız.''

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        2024 EMEKLİLER YILI OLARAK İLAN EDİLDİ

        "Tüm bu artışların emeklilerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Kabinede bugün aldığımız bir diğer kararla 2024'ü "emekliler yılı" olarak ilan ediyoruz. Amacımız bu vesileyle emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, sosyal haklarını genişletecek, onlara özel hizmetler sunacak yeni hizmetleri devreye almaktır. Sağlıktan ulaşıma, sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazeye yayılan bu hizmetler şimdiden emeklilerimize hayırlı olsun."

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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