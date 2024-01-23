EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2024 | Emekli zammı ile 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar emekli maaşı alacak? - Merak Edilenler Haberleri

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2024 | Emekli zammı ile 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar emekli maaşı alacak? - Merak Edilenler Haberleri

6 aylık enflasyon farkına göre yüzde 37,57 olarak açıklanan emekli maaş zammına yüzde 5 ek zam yapıldı. Ek zam ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 42,6'ya yükselirken 7.500 TL olan en düşük emekli maaşı ise 10 bin TL'ye yükseldi. Yeni emekli maaşları ek zamsız olarak hesaplara geçirilirken 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların alacağı yeni maaş merak konusu oldu. İşte 2024 emekli zammı ile 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların emekli maaşı hesaplama tablosu...

Temmuz, Ağustos, Eylül , Ekim, Kasım ve Aralık aylarında enflasyon yüzde 37,56 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları için dört aylık dönemde alacakları zam ya da enflasyon farkı yüzde 37,56 olarak ortaya çıktı.

3 Şurada Paylaş!









MEMUR EMEKLİSİNİN MAAŞ ZAMMI YÜZDE 49,3 OLDU!

Memur aylıklarına Temmuz ayında yüzde 17,55 + 8 bin 77 TL seyyanen zam yapıldı. Temmuz ayında toplu sözleşme zammı ise yüzde 6 oldu. Yüzde 6’yı aşan enflasyon farkı maaş zammına yansıtılacak. Buna göre, altı aylık dönemde memur maaşları için yüzde 31,56 civarında enflasyon farkı doğmuş oldu.

Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı da yüzde 49,3 olarak netleşti.