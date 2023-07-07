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En düşük memur maaşının 22 bin 17 TL'ye yükseltilmesinin ardından, gözler emekli maaşlarına çevrildi. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağı açıklık kazanmış oldu. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 liranın üzerinden alan SSK ve Bağ-Kur'lular, "Ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Emekli maaşları konusunda bakanlarımıza gerekli talimatları verdik. Çalışmalara başlandı." ifadelerini kullandı. Peki, "Temmuz 2023 SSK ve Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, refah payı açıklandı mı?" İşte 2023 Temmuz yeni emekli maaşı zammı tablosu...