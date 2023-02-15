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Emekli maaşları yattı mı? Bakanlık açıkladı: Erken ödeniyor! Emekli maaşları ne zaman yatacak?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 10 ilimizde yıkıcı hasara neden oldu. Yaşanan büyük depremlerin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli maaşlarının erken ödenmesine karar verdi. Yapılan duyuruda emekli maaşlarının yatacağı tarih bilgisi verildi. Açıklamaların ardından gözler emekli maaşları yattı mı, ne zaman ödenecek? sorusuna çevrildi. İşte 4A, 4B, 4C SSK Bağkur emekli maaşlarının verileceği tarih...

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  • Emekli maaşları yattı mı? ERKEN ÖDENİYOR! 15 Şubat 2023 4A, 4B, 4C SSK ve Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi gün verilecek?

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde aynı gün 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde deprem meydana geldi. Depremler 10 ilimizde büyük yıkıma yol açtı. Yaşanan yürek burkan olayların ardından  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşlarının erken ödeneceğini duyurdu. İşte emekli maaşlarının hesaplara yatırılacağı tarih...
  • Emekli maaşları yattı mı? ERKEN ÖDENİYOR! 15 Şubat 2023 4A, 4B, 4C SSK ve Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi gün verilecek?

    ŞUBAT AYI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli aylıklarının erken ödeneceğini açıkladı.

    Buna göre; İşçi emeklisi maaşları 14-16 Şubat, Bağ-Kur emekli maaşları da 16-17 Şubat tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.
  • Emekli maaşları yattı mı? ERKEN ÖDENİYOR! 15 Şubat 2023 4A, 4B, 4C SSK ve Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi gün verilecek?

    SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Yaşanan deprem felaketi sebebiyle Şubat ödeme dönemi için olmak üzere;

    4/a (SSK) sigortalıları için 17-26 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecek gelir ve aylıklar 14-15-16 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek.

    SSK aylıklarından;

    17,18 19, 20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat’ta,

    21,22,23,24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 15 Şubat’ta,

    25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat’ta, ödenecektir.
  • Emekli maaşları yattı mı? ERKEN ÖDENİYOR! 15 Şubat 2023 4A, 4B, 4C SSK ve Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi gün verilecek?

    BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

    4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arası ödenecek gelir ve aylıklar 16 ve 17 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecektir.

    BAĞ-KUR aylıklarından;

    25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat’ta

    27 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 17 Şubat’ta ödenecektir.
  • Emekli maaşları yattı mı? ERKEN ÖDENİYOR! 15 Şubat 2023 4A, 4B, 4C SSK ve Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi gün verilecek?

    MEMUR MAAŞ ÖDEMELERİ DE ÖNE ÇEKİLMİŞTİ

    Türkiye genelinde kamuda çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin maaş ödemeleri 4 gün erkene çekilerek 11 Şubat'ta yapılacak.
  • Emekli maaşları yattı mı? ERKEN ÖDENİYOR! 15 Şubat 2023 4A, 4B, 4C SSK ve Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi gün verilecek?

    BAKANLIKTAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir. Geçmiş Olsun Türkiye" ifadelerine yer verdi.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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