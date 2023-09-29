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        Haberler Gündem EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM SON DAKİKA | 2024 Ocak emekli maaş zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar, emekliye ara zam yapılacak mı?

        Emekli zammında son durum: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacak. Milyonların takip ettiği emekli zammında gözler kritik toplantıya çevrildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Olumsuz tahribatı gidermek üzere çok ciddi adımlar attık" ifadelerini kullandı. İşte emekli maaşı ek zammında son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 00:01 Güncelleme: 29.09.2023 - 00:01
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        Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan gelen açıklamalar merak uyandırırken gözler yeni toplantıya çevrildi. İşte milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin gündemindeki 7500 TL olan en düşük emekli maaşına gelmesi beklenen ara zam formülü ile emekli maaş zammında son durum...

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        CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA!

        Enflasyonun geniş kesimler üzerinde oluşturduğu olumsuz tahribatı gidermek üzere çok ciddi adımlar attıklarını, ve emekliler için ek iyileştirmelere gittiklerini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İşçi emeklileri, Bağ-Kur emeklileri ve asgari emekli aylığı alanlara ilişkin oransal artışlar ve enflasyon farkı olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla bu kesimlere dönük dengeleyici bir çalışmayı sürdürüyoruz. Çalışmayı yıl sonuna kadar tamamlayarak emeklimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Düşük alanları destekleyici mahiyette bir yaklaşımımız olacak" dedi.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

        Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta bulunan Türkevi'nde emekli maaşına ilişkin, "Emeklilerimizin sıkıntılarını biliyoruz iyileştirici adımlar atacağız, 2024'e inşallah bu kararları vermiş olarak gireriz." ifadelerini kullandı.

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        BAKAN IŞIKHAN'DAN KRİTİK EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli zammına ilişkin, "Emekli maaşıyla ilgili de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Işıkhan, "Çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. İktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz." diye konuştu.

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ YOLDA!

        Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Memurlarla müzakereler yapıldı, işçilerimizle de yılın başında bağlanmıştı. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme diye bir ilkemiz var. En düşük emekli maaşı alanların durumunun iyileştirilmesine yönelik, Cumhurbaşkanımızın talimatı oldu o çalışmaları yapıyoruz. O konuda çok netiz.

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        Çalışanımızın yanındayız, çalışanlarımız çok değerli. Emeklilerimiz çok değerli. Ama ülkenin imkanları çerçevesinde hareket etmemiz lazım. Zor bir dönemden geçiyoruz. Yüzyılın felaketi yaşanmış. Felaketin yaralarını sarmayı önceliklendirmeyi, eminim 86 milyonun tamamı istiyor." ifadelerini kullandı.

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        SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI NE KADAR ARTACAK?

        Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi şu şekilde; Yılsonuna kadar bir kanun değişikliği yapılmadığı takdirde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında sadece 2023’ün temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında artacak.

        2023 yılı enflasyonu yüzde 62 olursa temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 35.25 olacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da bu oranda artacak.

        Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca emeklilerin aylıklarında ilave artışa ilişkin bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışma çerçevesinde kanun değişikliği yapılarak 6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılması bekleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik bu ilave artışın ocak ayında yürürlüğe girecek şekilde hayata geçirileceği tahmin ediliyor.

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        En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?

        (TL) 2023 Temmuz kök maaşı 2023 Temmuz maaşı Yüzde 62 enflasyon varsayımına göre ocak ayı maaşı Yüzde 62 enflasyon varsayımına göre ocak ayında ödenecek maaş
        SSK (2008 Öncesi) 7.616 7.616 10.301 10.301
        SSK (2008 Sonrası) 2.749 7.500 3.718 7.500
        SSK Tarım (2008 Sonrası) 2.063 7.500 2.790 7.500
        BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.929 7.500 3.961 7.500
        BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 2.315 7.500 3.131 7.500

        *Ek ödeme dahil

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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