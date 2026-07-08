Emekli promosyon kampanyaları, Temmuz 2026 maaş zammının açıklanmasının ardından yeniden milyonlarca emeklinin gündemine oturdu. Maaşını başka bankaya taşımayı planlayan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, en yüksek promosyon tutarını veren bankaları ve başvuru şartlarını araştırıyor. Bankalar, yeni dönemde emeklileri kendi bünyelerine çekebilmek için promosyon ödemelerini ve ek kampanyalarını güncellerken, Temmuz ayının en avantajlı teklifleri de netleşmeye başladı. İşte Temmuz 2026 güncel emekli promosyonu veren bankalar listesi ve merak edilen tüm detaylar...