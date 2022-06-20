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Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli zammı ne zaman belli olacak ve enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olur?

Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayında yapılacak olan zamma çevrilmiş durumda. Bilindiği gibi 6 aylık enflasyon oranın belli olmasının ardından maaşlara yapılacak zam oranı da netleşmiş olacak. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla 5 aylık enflasyon farkı belli olurken gözler Haziran ayı enflasyon oranına çevrildi. Peki Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli zammı ne zaman belli olacak ve enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olur? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

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  • 01
    Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli zammı ne zaman belli olacak ve enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı ne kadar kaç TL olur?

    Emekli maaşlarına 6 aylık enflasyon oranına göre yılda iki kez zam gelmektedir. Mayıs ayı enflasyonu aylık %2,98’lik artışla yıllık %73,50 rakamlarına ulaşmasının ardından milyonlarca emekli, maaşlarına ne kadar zam geleceğini hesaplamaya başladı. Haziran ayı enflasyon oranının belli olmasının ardından netleşecek olan emekli maaşlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli zammı  ne zaman belli olacak ve enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olur? İşte detaylar...
  • 02
    Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli zammı ne zaman belli olacak ve enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı ne kadar kaç TL olur?

    EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLACAK?

    Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu’nun mayıs ayı enflasyon verilerine göre, haziran ayında enflasyon sabit kalırsa temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında yüzde 35.64, memur maaşları ve emekli memur aylıklarında yüzde 35 oranında artış olacak. 
  • 03
    Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli zammı ne zaman belli olacak ve enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı ne kadar kaç TL olur?

    EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

    Mevcut verilere göre şuan 6 bin 341 lira olan en düşük memur maaşı 8 bin 560 liraya; 4 bin 289 lira olan en düşük memur emeklisi maaşı ise 5 bin 790 lira olacak.

    2000 öncesi SSK emeklisi maaşları 5 aylık enflasyon verileri dikkate alındığında 3 bin 93 liradan 4 bin 467 lirya en düşük 2000 sonrası SSK maaşı ise 2 bin 500'den 2 bin 759'a yükselecek.

    En düşük esnaf Bağ-Kur'u maaşı 3 bin 254 lira, tarım Bağ-Kur'u emekli maaşı ise 3 bin 68 liraya yükselmiş olacak. 

    Ancak başta da belirttiğimiz gibi bu rakamlar 4 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı verileriyle son şeklini alacak. 
  • 04
    Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli zammı ne zaman belli olacak ve enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı ne kadar kaç TL olur?

    Mayıs ayı enflasyonuna göre en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?

    (TL)

    Ocak

    Mayıs

    SSK (2000 ÖNCESİ)

    3.293

    4.467

    SSK (2000 SONRASI)

    2.041

    2.769

    BAĞ-KUR (ESNAF)

    2.399

    3.254

    BAĞ-KUR (TARIM)

    2.262

    3.068
  • 05
    Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli zammı ne zaman belli olacak ve enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı ne kadar kaç TL olur?

    EN DÜŞÜK MEMUR AYLIĞI KAÇ TL'YE YÜKSELECEK?

    En düşük emekli aylığı 2500 lira olarak belirlenmekle birlikte 2000 sonrası SSK’lılar ile BAĞ-KUR ve tarım BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarındaki artış esas aylıkları üzerinden yapılacak. Buna göre, 2000 sonrası SSK’lılarda en düşük emekli aylığı 2 bin 769, esnaf BAĞ-KUR’lularda 3 bin 254, tarım BAĞ-KUR’lularda ise 3 bin 68 lira olacak.
  • 06
    Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli zammı ne zaman belli olacak ve enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı ne kadar kaç TL olur?

    Mayıs ayı enflasyonuna göre en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?

    (TL)

    Ocak

    Mayıs

    SSK (2000 ÖNCESİ)

    3.293

    4.467

    SSK (2000 SONRASI)

    2.041

    2.769

    BAĞ-KUR (ESNAF)

    2.399

    3.254

    BAĞ-KUR (TARIM)

    2.262

    3.068
  • 07
    Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli zammı ne zaman belli olacak ve enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı ne kadar kaç TL olur?

    EMEKLİ TEMMUZ AYI ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

    5 Aylık enflasyon oranının belirlenmesiyle birlikte SSK ve Bağ-kur emeklilerinin Temmuz'da alacağı zam oranı şekillenmeye başladı.

    4 aylık enflasyon rakamı 31,71 olurken Mayıs enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5 aylık oran yüzde 35,64’e yükseldi. Geçmiş yılların haziran aylarındaki ortalama enflasyon gerçekleşmeleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre ise temmuz ayında maaş zamları yüzde 36- 38 arasında olabilir. 
  • 08
    Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli zammı ne zaman belli olacak ve enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı ne kadar kaç TL olur?

    Beş aylık enflasyona göre memur maaşları ne olacak?

    (TL)

     

     

    UNVAN VE DERECE

    Ocak

    Mayıs

    Vali

    23.581

    31.834

    Genel müdür (1/4)

    20.480

    27.648

    Şube müdürü (Lisans - 1/4)

    8.623

    11.641

    Memur (Lise - 15/1)

    5.976

    8.068

    Öğretmen (9/1)

    6.633

    8.955

    Kaymakam 1. sınıf (1/4)

    14.222

    19.200

    Başkomiser (8/1)

    9.466

    12.779

    Polis memuru (11/1)

    8.668

    11.702

    Uzman doktor (7/4)

    10.574

    14.275

    Hemşire (Lisans - 9/1)

    7.434

    10.036

    Mühendis (8/1)

    9.178

    12.390

    Teknisyen (Lise - 13/1)

    6.256

    8.446

    Araştırma görevlisi (8/1)

    9.450

    12.758

    Vaiz (Lisans - 9/1)

    6.821

    9.208

    Avukat (9/1)

    8.585

    11.590

    Hizmetli (Lise - 15/1)

    5.570

    7.520

    Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır
  • 09
    Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli zammı ne zaman belli olacak ve enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı ne kadar kaç TL olur?

    Beş aylık enflasyona göre emekli memur aylıkları ne olacak?

    (TL)

    Ocak

    Mayıs

    Müsteşar (1/1)

    15.456

    20.866

    Genel müdür (1/1)

    13.663

    18.445

    Şube müdürü (Lisans - 1/4)

    5.276

    7.123

    Memur (Lisans - 4/1)

    4.241

    5.725

    Öğretmen (1/4)

    5.276

    7.123

    Kaymakam 1. sınıf (1/4)

    8.954

    12.088

    Başkomiser (1/4)

    5.376

    7.258

    Polis memuru (4/1)

    5.376

    7.258

    Hemşire (Lisans - 1/4)

    5.128

    6.923

    Mühendis (1/4)

    6.432

    8.683

    Teknisyen (Lise -1/4)

    4.477

    6.044

    Profesör (1/4)

    11.011

    14.865

    İmam-hatip

    5.276

    7.123

    Avukat (1/4)

    5.276

    7.123

    En düşük memur emekli aylığı

    4.289

    5.790

    Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

    		    
  • 10
    Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli zammı ne zaman belli olacak ve enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı ne kadar kaç TL olur?

    TEMMUZ'DA BELLİ OLACAK!

    Memurlar ve memur emeklileri temmuz ayında % 7 toplu sözleşme zammı alacak. Beş aylık enflasyon oranı baz alındığında memur ve memur emeklileri için yüzde 28,14 oranında enflasyon farkı imkanı doğuyor. Mayıs ve Haziran'daki enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından zam farkındaki son rakam netleşecek.

    SSK emeklileri de maaşlarına 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Dört ay itibariyle bu rakam yüzde 31,71'i, 5 ay bazında yüzde 35,64’ü bulurken emeklilerin alacağı zam oranı Temmuz ayında netlik kazanacak.
  • 11
    Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli zammı ne zaman belli olacak ve enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı ne kadar kaç TL olur?

    BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

    Öte yandan Bakan Bilgin'den de SSK ve Bağkur emekilerine ek zam sinyali sayılabilecek ipuçları geldi. Bakan Bilgin'in açıklaması şu şekilde:

    "Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki Temmuz ayında yeniden işçilerimizi kamu çalışanlarımızı, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemenin haberini vermek istiyorum."

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