EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Emekliye zamda son tahminler netleşiyor! SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zam oranı ne kadar olacak? - Merak Edilenler Haberleri

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Emekliye zamda son tahminler netleşiyor! SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zam oranı ne kadar olacak? - Merak Edilenler Haberleri

Emekli maaş zammında son tahminler netleşiyor. Bilindiği üzere emeklilere 6 ayda bir defa enflasyon artış oranı doğrultusunda zam yapılıyor. Peki, Bağ-ur ve SSK emekli maaşlarına 2024 Ocak ayında ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte merak edilen detaylar...

Kök maaşa yüzde 38 oranında zam yapılması halinde en düşük kök emekli maaşı 5 bin 967 lira olacak.

Hali hazırda en düşük emekli kök maaşı Ağustos ayında açıklanan 6 aylık enflasyon artış oranı doğrultusunda 4 bin 324 lira oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bakan Vedat Işıkhan, "SSK, Bağ-Kur yüzde 38'e yakın, kamu görevlileri ve emeklilerimiz yüzde 50’ye yakın bir artış olacağını öngörebiliyoruz" dedi. Bu tahmine göre 6 aylık artış oranı tahmini yüzde 38 civarında kaydedilecek.

2024 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşını 7 bin 500 lirada sınırlayan yasal düzelme gereği, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları Ocak ayında 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından en düşük 7 bin 500 lirada sınırlı kalmış olacak.

Ancak yeni bir yasal düzenleme ile en düşük emekli maaşının yükseltilmesiyle enflasyon oranından bağımsız olarak en düşük emekli maaşı artmış olacak.

Hali hazırda emekli kök maaşı 6 bin 600'ün üzerinde olanlar ise en az yüzde 38 enflasyon artış oranı tahminin gerçekleşmesi halinde yasal düzenleme olmasada maaşları enflasyon oranına göre 7 bin 500 lirayı aştığı için en düşük emekli maaşının üzerinde maaş almış olacaklar.