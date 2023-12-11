Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        BIST 100 7.913,76 %-0,82
        DOLAR 28,9689 %0,17
        EURO 31,1977 %0,04
        ALTIN 1.859,82 %-0,36
        FAİZ 38,44 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 21,38 %-0,41
        BITCOIN 42.195,00 %-3,67
        GBP/TRY 36,3427 %-0,06
        EUR/USD 1,0764 %0,00
        BRENT 76,32 %0,63
        ÇEYREK ALTIN 3.040,81 %-0,36
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 2024 Ocak ayı en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Emekli maaş zammı senaryoları - Merak Edilenler Haberleri

        Emekliye kademeli zam gündemde! 2024 Ocak emekli maaşı ne kadar olacak?

        Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, emekli zammında 5 aylık enflasyon farkı netlik kazanmış oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz emekli zammına ilişkin kritik açıklamalarda bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. 2024 Ocak SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 07:16 Güncelleme: 11.12.2023 - 07:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milyonlarca emeklinin gözü Aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon rakamları emekli zammının belirlenmesinde kritik rol oynayacak. Enflasyon oranlarının belli olmasının ardından SSK, Bağ-Kurlular emekli maaş zammı hesabı yapmaya başlayacak. Peki, "2024 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye yüzde kaç zam gelecek?" İşte emekli zammında son durum...

        2

        EMEKLİ ZAMMINDA 5 AYLIK ORAN NETLEŞTİ

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında tüketici fiyatlarına göre aylık enflasyonu yüzde 3.28, 11 aylık enflasyonu yüzde 60.09, yıllık enflasyonu da yüzde 61.98 olarak açıkladı. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 35.24 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için beş aylık dönemde yüzde 35.24 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

        Her ne kadar 6 aylık enflasyon verileri açıklanmasa da 5 aylık enflasyon verileri ışığında emekli maaş zammı tahminleri yapıldı. Net emekli maaş zammı oranı ise bir ay sonra Ocak ayı başında 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte belli olacak.

        3

        EMEKLİLERE DE KADEMELİ ZAM ÖNGÖRÜLÜYOR

        3 Ocak 2024'te açıklanacak enflasyon oranıyla zam oranları netleşecek.

        Hükümetin bu oranların üzerine refah payı ekleme ihtimali de bulunuyor. Zira en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından prim gün sayıları daha fazla olduğu halde maaşları normalde 7 - 8 bin lira olan emekliler aleyhine bir durum doğmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da söz konusu durumun düzeltileceğine ilişkin mesajlar vermişti.

        Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak öngörülmüştü. Enflasyon oranı Kasım sonu itibarıyla yüzde 61,98 oldu.

        4

        2024 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, yılın ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 19.77 olarak gerçekleşti. SSK ve BAĞ-KUR ile emekli memur aylıkları yüzde 25 oranında artırıldı. Memur maaşlarına ise enflasyon ve toplu sözleşme farkından oluşan yüzde 17.55’lik zammın üzerine 8.077 TL seyyanen zam yapıldı.

        Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası’nın tahmin ettiği gibi yüzde 65 düzeyinde gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 37.76 oranında enflasyon farkı kadar zam yapılacak. Memur ve emekli memur maaşları ise yüzde 49.45 oranında artacak.

        5

        SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ?

        SSK ve Bağkur emeklileri için durum farklı. Bu kapsamdaki emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında beş aylık veri açıklandığı için şimdiden yüzde 33,7'lik zam imkanı doğdu. Yılın kalanına ilişkin verilerin açıklanmasıyla zam oranı netleşecek.

        6

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Merkez Bankası’nın ikinci altı aylık enflasyon tahmini yüzde 31.92 seviyesini buldu. Buna göre; en düşük emekli maaşına yüzde 40-45'ler seviyesinde zam gelebileceği öngörülüyor.

        7

        OCAKTA MAAŞ ZAMMI NE OLUR?

        Yılın ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 19.77 olarak gerçekleşti. SSK ve BAĞ-KUR ile emekli memur aylıkları yüzde 25 oranında artırıldı. Memur maaşlarına ise enflasyon ve toplu sözleşme farkından oluşan yüzde 17.55’lik zammın üzerine 8.077 TL seyyanen zam yapıldı.

        Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası’nın tahmin ettiği gibi yüzde 65 düzeyinde gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 37.76 oranında enflasyon farkı kadar zam yapılacak. Memur ve emekli memur maaşları ise yüzde 49.45 oranında artacak.

        Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına paralel yüzde 67.23 oranında çıkarsa ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 39.63, memur ve emekli memur maaşlarına yüzde 51.48 oranında zam yapılacak.

        Memur ve emekli memur maaşlarına ocak ayında yapılacak zammın yüzde 15’i toplu sözleşme zammından, kalanı ise enflasyon farkından oluşacak.

        8

        İŞÇİ VE ESNAFIN EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçen hafta maaş zamlarıyla ilgili önemli açıklama yaptı. Memur maaş zammının ne olacağının sözleşmeyle belli olduğunu, memurun zammının memur emeklilerine de yansıyacağını vurguladı.

        Yılmaz, işçi emeklilerinin maaş zammının biraz daha az olacağına dikkat çekerek, “Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var” dedi.

        7.500 liranın altındaki maaşlar için de bütçe imkânlarını zorlayarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

        SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarıyla ilgili yukarıda anlatılan zam oranları, mevcut kanunda bir değişiklik olmaması halinde geçerli olacak.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın açıklamasına göre SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılacak zammın memur maaş zammına eşitlenmese bile yakınlaştırılacağını beklemek mümkün görünüyor.

        Hiçbir değişiklik yapılmadığı takdirde emekli memur aylıkları ile SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılacak zam arasında yaklaşık 12 puanlık bir fark olacak.

        En düşük 7.500 TL tutarındaki aylığın artırılmaması halinde ise ocak ayında enflasyon farkı oranında yapılacak zam sadece kök aylıklara uygulanacak. Bu durumda, kök aylığı 5.350 TL’nin altındaki emekliler, gelecek yılın ocak – haziran döneminde de 7.500 lira aylık almaya devam edecekler.

        9

        CUMHURBAŞKANI'NDAN EMEKLİLERİ ÜMİTLENDİREN AÇIKLAMA

        Geçtiğimiz haftalarda Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

        İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli zammı açıklaması:

        "TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİP HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI SERGİLEYECEĞİZ"

        Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkacak kaynağı milletimizin her kesimi ile paylaşma ilkemizi doğalgazdan, emekli maaşlarına kadar hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.

        10

        En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?

        (TL) 2023 Temmuz kök maaşı 2023 Temmuz maaşı Yüzde 62 enflasyon varsayımına göre ocak ayı maaşı Yüzde 62 enflasyon varsayımına göre ocak ayında ödenecek maaş
        SSK (2008 Öncesi) 7.616 7.616 10.301 10.301
        SSK (2008 Sonrası) 2.749 7.500 3.718 7.500
        SSK Tarım (2008 Sonrası) 2.063 7.500 2.790 7.500
        BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.929 7.500 3.961 7.500
        BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 2.315 7.500 3.131 7.500
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Asgari ücret senaryoları
        Asgari ücret senaryoları
        Güngören'de silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı
        Güngören'de silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı
        Annesini öldürüp, babasına itiraf etti
        Annesini öldürüp, babasına itiraf etti
        Gazze'de can kaybı 18 bine dayandı!
        Gazze'de can kaybı 18 bine dayandı!
        Damper yüksek gerilim hattına temas etti, kamyon sürücüsü öldü
        Damper yüksek gerilim hattına temas etti, kamyon sürücüsü öldü
        Beşiktaş'ın kabus sezonu!
        Beşiktaş'ın kabus sezonu!
        Kızının düğününden dönerken hayatını kaybetti
        Kızının düğününden dönerken hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'den TFF'ye videolu başvuru!
        Fenerbahçe'den TFF'ye videolu başvuru!
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
        Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı!
        Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı!
        Ankara'da eski koca kan dondurdu!
        Ankara'da eski koca kan dondurdu!
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Dakikada 780 dolar kazandı
        "Türkiye'yi çok özledim"
        "Türkiye'yi çok özledim"