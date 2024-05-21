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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli Emeklilere kamuya ait sosyal tesislerde indirim - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Emeklilere kamuya ait sosyal tesislerde indirim

        Emeklilere kamuya ait sosyal tesislerde yüzde 15 indirim uygulanacak. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

        Giriş: 21.05.2024 - 09:12 Güncelleme: 21.05.2024 - 09:48
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        Emeklilere yüzde 15 indirim
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        Emeklilere kamuya ait sosyal tesislerde yüzde 15 indirim uygulanacak. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

        Karar uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aylık alan emeklilere kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane, öğretmenevi ve diğer sosyal tesislerde 31 Aralık 2024 tarihine kadar yüzde 15 oranında indirim uygulanacak.

        İndirim uygulaması bugünden itibaren başlayacak. İndirimden emekli aylığı almakta olanların yanı sıra ölüm aylığı alanlardan sadece dul aylığı alanlar ile anne, baba sıfatıyla gelir ve aylık almakta olanlar yararlanacak.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen hafta yaptığı açıklamada emeklilere yaz aylarında bir ay boyunca Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda ücretsiz konaklama, kamuya ait sosyal tesislerde yüzde 15 indirim, PTTCell'den emeklilere özel paket, PTT Kargo'da indirim, TCDD'ye bağlı trenlerde yüzde 10 oranında indirim gibi destekler sağlanacağını söyledi.

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        #emekli
        #sosyal tesis
        #indirim
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