        Emeklilik Planı (Retirement Plan) filmi, 25 Mart Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Senaryosunu ve yönetmenliğini Tim J. Brown'un üstlendiği film, 2023 yılında vizyona girdi. Peki, Emeklilik Planı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Emeklilik Planı ne zaman çekildi? İşte Emeklilik Planı filmi konusu ve oyuncuları...

        Giriş: 25.03.2026 - 19:23
        Emeklilik Planı filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Filmin başrollerinde; Nicolas Cage , Ron Perlman , Ashley Greene , Jackie Earl Haley , Grace Byers , Ernie Hudson , Lynn Whitfield , Joel David Moore ve Thalia Campbell yer almaktadır. Aksiyon ve komedi türünde kaleme alınan film, Cayman Adaları'nda çekilmiştir. Peki, Emeklilik Planı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Emeklilik Planı ne zaman, nerede çekildi? İşte detaylar...

        EMEKLİLİK PLANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Cayman sahillerinde mütevazı bir emekli hayatı yaşayan Matt'i bu hayattan çekip çıkaracak tek bir şey vardır: Kızı ve torununun, peşlerine düşen suç örgütünün pençesinden kurtarmak! Ne yazık ki birbirine kavuşan ailenin saadeti, çete liderinin izlerini sürmesiyle yarım kalır. Bu yüksek aksiyon kovalamaca Ashley'e babasının gizli geçmişine dair gerçekleri gösterecektir.

        EMEKLİLİK PLANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

        Nicolas Cage

        Ashley Greene

        Ron Perlman

        Jackie Earle Haley

        Ernie Hudson

        Joel David Moore

        Rick Fox

        Lynn Whitfield

        Dax Ravina

        Dean Ambrose

        Adam Moryto

        Kipleigh Brown

        Blake Garbe

        Zava Jeremy

        Thomas Marriott

        Jennie Cairns

        Jeton Bennett

        EMEKLİLİK PLANI NEREDE ÇEKİLDİ?

        Film, 2021 yılında Cayman Adaları'nda çekilmiştir.

