Emeklilik Planı (Retirement Plan) filmi, 25 Mart Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Senaryosunu ve yönetmenliğini Tim J. Brown'un üstlendiği film, 2023 yılında vizyona girdi.
Filmin başrollerinde; Nicolas Cage , Ron Perlman , Ashley Greene , Jackie Earl Haley , Grace Byers , Ernie Hudson , Lynn Whitfield , Joel David Moore ve Thalia Campbell yer almaktadır. Aksiyon ve komedi türünde kaleme alınan film, Cayman Adaları'nda çekilmiştir.
EMEKLİLİK PLANI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Cayman sahillerinde mütevazı bir emekli hayatı yaşayan Matt'i bu hayattan çekip çıkaracak tek bir şey vardır: Kızı ve torununun, peşlerine düşen suç örgütünün pençesinden kurtarmak! Ne yazık ki birbirine kavuşan ailenin saadeti, çete liderinin izlerini sürmesiyle yarım kalır. Bu yüksek aksiyon kovalamaca Ashley'e babasının gizli geçmişine dair gerçekleri gösterecektir.
EMEKLİLİK PLANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Nicolas Cage
Ashley Greene
Ron Perlman
Jackie Earle Haley
Ernie Hudson
Joel David Moore
Rick Fox
Lynn Whitfield
Dax Ravina
Dean Ambrose
Adam Moryto
Kipleigh Brown
Blake Garbe
Zava Jeremy
Thomas Marriott
Jennie Cairns
Jeton Bennett
EMEKLİLİK PLANI NEREDE ÇEKİLDİ?
Film, 2021 yılında Cayman Adaları'nda çekilmiştir.