Emeklilikte dilekçe sıkıntısı

Emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenlere 2025 yılında verenlere göre yüzde 30 – 35 oranında daha fazla aylık bağlanacağı, 2025 yılında dilekçe verenlerin bu oranda daha düşük aylıkla emeklilik yaşamına başlayacaklarını duymayan kalmadı. Ancak, aylıktaki düşüş sadece 2025 yılında dilekçe verenler ile sınırlı olmayacak.

Çalışmaya devam etmekte olan milyonlarca kişinin e-Devlet’te görünen emekli aylıkları da düşüşten etkilenecek. İlk defa sigortalı çalışmaya 14 Ekim 2008 ve öncesinde başlamış olup 5434 Sayılı Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na tabi olan memurlar hariç çalışmaya devam etmekte olan SSK’lı (4/a), BAĞ-KUR’lu (4/b) ve 4/c’li herkesin emekli aylığı 2025’ten itibaren bugünkü seviyeden daha düşük olacak.

E-DEVLET’TE GÖRÜNEN EMEKLİ AYLIKLARI 2025’TE DÜŞECEK

Sigortalı çalışmakta olanlar uzun süredir e-Devlet’e girdiklerinde bugün emekli olsalar ne kadar aylık bağlanacağını görebiliyorlar. Çalıştıkları her ay emekli aylıklarının ne kadar arttığını takip edebiliyorlar. E-Devlet’te şu an görünmekte olan aylık, bu yılın ocak ayındaki yüzde 49,25 ve temmuz ayındaki yüzde 24,73 oranında zamma göre hesaplanmış bulunuyor. Altı aylık dönemlerdeki bu zamlar yıllık yüzde 86,16 artışa karşılık geliyor. Dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar verenler sistemde şu an görünen emekli aylığını alacaklar.