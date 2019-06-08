AYLIĞI YÜKSELTMEK İÇİN BORÇLANMA MI, FAİZ Mİ?

Soru: 1975 yılında doğdum. Sigorta girişim 1994. Şu an yaklaşık 7400 gün primim var.

Askerden önce sigortalıyım. 2000 öncesi günlerimin artması için askerlik borçlanması yaparsam emekli maaşına etkisi olur mu? (Mürsel Barha)

Yanıt: Mürsel Bey, 2000 öncesinde yaptığınız askerliği borçlanırsanız emekli aylığınız artar ama ne kadar artar, ona bakmak lazım. En düşük tutardan askerlik borçlanması yaptığınızda bu yıl için günlük 27.29 TL, 18 aylık dönem için de 14 bin 736 lira prim ödemeniz gerekir. Bu ödemeye karşılık emekli aylığınızda 60-70 lira gibi bir artış olur. Hiç değerlenmeseniz bile, topluca yatırdığınız parayı 17 yıldan daha uzun sürede geri alabileceksiniz. Şu an mevduat faizinin yüzde 20 olduğunu dikkate alırsak, toplu yatıracağınız paranın aylık getirisi 200 liranın üzerinde olur. Paranın alternatif getirisini dikkate aldığınızda, prim günü eksik olmadığı halde sadece emekli aylığını yükseltmek için askerlik borçlanması yapmak ekonomik olarak avantajlı olmaktan çıkıyor.

3600 GÜNLE EMEKLİLİK İÇİN GÜNÜNÜZ TAMAMSA PRİM ÖDEMEYİ BIRAKABİLİRSİNİZ

Soru: Eşim 30.07.1961 doğumlu. 08.06.1990'da BAĞ-KUR sigortalısı olarak 4 yıl, 6 ay, 21 günlük hizmetinden sonra ara verdi. 2012 temmuzundan başlayarak halen ek-5 tarım sigortası primi ödüyor. 1985 ve 1997 doğumlu iki kızımız var. Hesaplarımıza göre 58 yaşında 3600 günle emekli olabilecek. Doğru yolda mıyız? (Nadir Arıbaş)

Yanıt: Eşiniz Ek-5 tarım sigortalısı olarak 3600 günle 58 yaşında emekli olabilir. Prim gününü fazlasıyla doldurmuş bulunuyor. Artık prim ödemeniz gerekmiyor. 30 Temmuz 2019 tarihinde emeklilik dilekçesi verdiğinde 1 Ağustos’tan geçerli olmak üzere emekli aylığı bağlanır.

ASKERLİK BORÇLANMASI HANGİ STATÜYE SAYILIR

Soru: 01.01.1975 doğumluyum. 1995 yılında 1.5 yıl askerlik yaptım. 2003-2009 yılları arasında 6 yıl kadar uzman çavuş olarak çalıştım. Şu an işsizim. En uygun şartlarda emekli olabilmek için ne yapmam gerekir? (Yunus Keskin)

Yanıt: Yunus Bey, en kolay SSK’dan emekli olabilirsiniz. SSK’dan 7000 prim günüyle veya 25 yıl sigortalılık ve 4500 prim günüyle emekli olabilirsiniz. Her iki durumda da 60 yaşa tabisiniz.

BAĞ-KUR statüsünden ise 5400 prim günüyle 62 yaşında emekli olabilirsiniz.

Askerlik borçlanmasını hangi statüde iken yaparsanız veya en son hangi statüde çalıştıysanız o statüdeki primlerinize eklenir. Borçlanmayı 4/a statüsünde çalışırken yaparsanız, bu statüdeki primlerinize eklenir. Bundan sonraki çalışmalarınızın 4/a statüsünde olmasına dikkat etmelisiniz.

ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİĞİNİZDE AYLIK BAĞLAMA ORANINIZ YÜKSELİR

Soru: 23.03.1976 tarihinde doğdum. SSK ilk işe giriş tarihim 01.01.1997. Şu anda özel sektörde asgari ücretli çalışmaya devam ediyorum. Toplam gün sayısı 5686 oldu. Ne zaman emekli olabilirim? Prim gün sayısı dolduğu zaman çalışmaya devam edersem emekli maaşımda azalma söz konusu olur mu? Prim dolduğunda emekli olacağım tarihe kadar çalışmadan mı geçirmek daha kârlı olur? (Özkan Güler)

Yanıt: Özkan Bey, SSK’dan emeklilikte 25 yıl sigorta, 5900 prim günü ve 57 yaşa tabisiniz. Prim gününüzün dolmasına bir yıldan az süre bulunuyor. Emeklilik için önünüzde 14 yıl süre var. 2000 öncesi çalışmanız çok yüksek değil. O nedenle, prim ödemeye devam etmeniz emekli aylığınızı olumsuz etkilemez. Hatta, önümüzdeki dönemde çalışmaya devam edebilirseniz aylık bağlama oranınız her yıl yüzde 2 oranında artacağı için emekli aylığınız olumlu etkilenir.

EKSİK GÜNLERİ DOĞUM BORÇLANMASIYLA TAMAMLAYABİLİRSİNİZ

Soru: Annem 03.08.1959 doğumlu. 26.03.1998 tarihinde isteğe bağlı sigorta primi ödemeye

başladı. 6 yıl 2 ay 21 gün ödenmiş prim günü bulunmaktadır. 2016 yılında sigortalı olarak çalışmaya başlamış ve toplamda 840 gün ödenmiş prim günü bulunmaktadır. Böylece toplam ödenmiş gün sayısı 8 yıl 6 ay 21 gün olmuştur, halen çalışmaya devam etmektedir. Annemin 3600 günü tamamladığında emekli olma şansı var mıdır? (Fatih Görece)

Yanıt: Fatih Bey, anneniz 3600 prim günüyle 58 yaşında emekli olma hakkına sahip bulunuyor. Yaşı doldurmuş. Şu an itibarıyla prim günü 3081 olduğu için, geriye prim

gününü tamamlamak kalıyor.

1998 yılından sonra doğan çocuğu varsa ve çocuk doğduktan sonra isteğe bağlı sigorta primi ödemediyse doğum borçlanması yaparak eksik günleri daha erken tamamlayabilir. Aksi takdirde normal çalışmayla 3600 günü doldurmayı beklemek zorunda. 3600 günü doldurduğu tarihte emeklilik dilekçesi verebilir.