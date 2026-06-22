Emekliye ÖTV'siz araçta son durum gelişmeleri: 2026 Emekliye ÖTV'siz alınabilecek araç marka listesi

ÖTV'SİZ ARAÇ KAMPANYASINDAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan yeni düzenleme ile ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde bulunan kişiler için ÖTV muafiyetinin kapsamı genişletildi. Buna göre, ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacağına dair resmi sağlık kurulu kararı bulunan engelli bireyler de, Kanun’da belirtilen taşıtların ilk satın alımında on yılda bir kez olmak üzere ÖTV istisnasından yararlanabilecek. Böylece sürücü belgesi alamayan ortopedik engellilerin de araç edinirken vergi avantajından faydalanmasının önü açılmış oldu.

Türkiye’de engellilik oranı yüzde 90 ve üzerinde olan bireyler, belirlenen üst fiyat sınırları çerçevesinde Özel Tüketim Vergisi ödemeden otomobil satın alma hakkına sahip bulunuyor. Engel oranı bu seviyenin altında olan kişiler için ise vergi muafiyetinden yararlanabilmenin temel şartı, aracın engel durumuna uygun özel tertibatla donatılması olarak uygulanıyor. Bu düzenleme, engelli bireylerin ulaşım ihtiyaçlarını daha erişilebilir hâle getirmeyi amaçlarken, her engel grubuna göre farklı kriterler içeriyor.