Emile Höjbjerg, Marsilya'ya transfer oldu

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin listesinde olduğu ileri sürülen Danimarkalı futbolcu Pierre-Emile Höjbjerg'i renklerine bağladı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, 28 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu. Marsilya, bu transfer için Tottenham'a 13.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fransız ekibinden yapılan açıklamada Höjbjerg'in Tottenham'dan satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon 39 maça çıkmasına rağmen toplam 1480 dakika süre alan Höjbherg'in, Tottenham ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecekti.