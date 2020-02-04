HBO yapımı Game of Thrones (Taht Oyunları) ile kariyerinde zirve yapan; Taşların Çağrısı, Han Solo: Bir Star Wars Hikâyesi ve Şüphe Ötesi gibi önemli filmlerin ardından son olarak Bir Şans Daha filminde Kate karakteriyle seyirci karşısına çıkan Emilia Clarke, arama motoru Google'dan uzuk durmaya çalıştığını söyledi.

BAŞA ÇIKMA YÖNTEMİ

33 yaşındaki oyuncu "Google’da hiçbir şeye bakmıyorum, kendimi aramıyorum ve aratmıyorum. Bu, şöhretle ve gelecekteki başarısızlıklarla başa çıkmak için başarının bir tarifi” dedi. Google'da 'Emilia Clarke' diye arama yapınca 136 milyon sonuç çıkıyor.

"KENDİMİ ARAMIYORUM VE ARATMIYORUM"

Clarke, "Google'da hiçbir şeye bakmıyorum, kendimi aramıyorum ve aratmıyorum. Bu, şöhretle ve gelecekteki başarısızlıklarla başa çıkmak için başarının bir tarifi" ifadelerini kullandı.

"SEVİŞME SAHNELERİYLE ÇOK KONUŞULMUŞTU"

Emilia Clarke, dizinin yönetmenlerinin 'hayranlarını hayal kırıklığına uğratma' dediklerini söyleyerek birden fazla sevişme sahnesinde rol aldığını açıklamıştı.

İddialı sahneler konusunda dizi başlamadan önce yönetmenlerle anlaşamadığını belirten oyuncu, o zaman sektörde yeni olduğunu ve yapması gerektiğini hissettiğini aktardı.

Sahnelerin çekimini anlatan oyuncu, "Tuvalete gidip ağlıyordum, sonra dönüp sahneyi çekiyorduk" demişti.