"O ANDAN SONRA İLK KEZ KENDİMİ ÇIPLAK HİSSETTİM"

Thicke'nin kendisini taciz ettiğini anlatan Ratajkowski, ünlü şarkıcının o sırada sarhoş olduğunu ileri sürdü. Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü isim, "Çıplak göğüslerime dokundu ve gülümsedi. Sonra da geriye doğru sendeledi." ifadelerini kullanmıştı.

Emily Ratajkowski, "O andan sonra ilk kez kendimi çıplak hissettim. Yaşadıklarımı bastırmaya çalıştım. Başım yukarıda gezdim ve göz temasından kaçındım. İnsanlarla iletişimimi azalttım." demişti.