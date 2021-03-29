"KIYAFETE ÇOK PARA HARCAMIYORUM"

Dubai'de tatil yaptığı hatırlatılan Jahovic, "Yok o ağabeyimin bana hediyesiydi, çünkü ben hastalığı zor geçirdim. Mirsad bana jest yaptı. O yüzden gittim, 3-4 gün öyle tatil yaptık" dedi.

Jahovic, Dubai tatilinde paylaştığı fotoğraflardaki çantalarının fiyatlarının konuşulmasıyla ilgili "Herkesin çantası yok mu? Sadece benim mi çantam var? Yok gerçekten ben kıyafete çok para harcamıyorum, harcayan biri değilim. Aldığım zaman çok klasik ve küçük bir şeyler alıyorum. Daha çok işe yatırıyorum. O benim için çok önemli" ifadelerini kullandı.