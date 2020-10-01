Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Eminevim, başvuruları bugün başlayan ve 4 ay sürecek kampanya kapsamında bir kişiye 600 bin lira değerinde daire hediye edeceğini duyurdu.

Kampanyaya ilişkin açıklamalarda bulunan Eminevim Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa Kemal Daldal, ev ve otomobil almak için tasarrufa dayalı sistemi seçenleri ödüllendireceklerini söyledi.

Kampanyanın bugün başladığını ve 31 Ocak 2021'ye kadar süreceğini bildiren Daldal, bu süreç boyunca Eminevim'e ev ve otomobil için kayıt yaptıranların birer çekiliş hakkı kazanacağını aktardı.

HEDEF 30 BİN BAŞVURU

Daldal, her başvuru için ayrı çekiliş hakkı olacağını belirterek, "Yeni kayıt yaptıran müşterilere referans veren mevcut müşterilerimiz de çekiliş hakkı kazanacak. Başvuru bitiminin ardından bir ay içerisinde çekilişimiz noter huzurunda yapılacak. Kazanan talihli Eminevim 5YÜZ60 Kurtköy Projesi'nden 600 bin değerinde bir daire kazanacak" dedi.

Daldal, hediye edilecek dairenin 2+1 ve 122 metrekare olacağını anlattı.

Geçen yıl düzenlenen ve hediye olarak da otomobil hediye edilen kampanyaya 14 bin başvuru aldıklarını hatırlatan Daldal, "Bu yıl beklentimiz 30 bin başvuru. Bu 30 bin kişinin sisteme girmesiyle ekonomiye 3 milyar 320 milyon liralık ek katkı sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

9 AYDA 3 MİLYAR LİRALIK TESLİMAT

Eminevim Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa Kemal Daldal, Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu.

Şirketin 1991 yılında Emin Otomotiv ile yola çıkarak tasarrufa dayalı el birliği sistemini uyguladığını kaydeden Daldal, "Aslında kitle fonlaması modeline uygun olarak çalışıyoruz. Bir nevi altın günü şeklinde de düşünülebilir. Tüketici satın almak istediği konut ile bizim kapımızı çalıyor. Bizde tüketiciye finansman anlamında destek oluyoruz. Ev almak isteyenlere üç seçenek sunuyoruz. Çekilişli sistemde taksit vadesine göre ev sahibi olmak için bir gruba dahil olunuyor ve düzenli aralıklarla yapılan çekilişlerle her ay bir kişi ev sahibi olacak şekilde bir sistem uygulanıyor. Vade ortası sistemde ise çekiliş yok, taksit sayısının yarısını takip eden ay, kişi belirlediği rakamı teslim alabiliyor. Peşinatlı sistem ile ev sahibi olmak isteyenler de, peşinat ve taksit tutarları ile vadeyi belirliyor. Bu sistemde, ödemelerde herhangi bir artış veya azalma gerçekleşmiyor" ifadelerini kullandı.

2020'deki performanslarına ilişkin rakamlar paylaşan Daldal, "Haziran ayında 2 bin 150 adetlik ev ve otomobil teslimatı ile 30 yılın rekorunu kırdık. Haziran-Ağustos döneminde de 6 bin 728 kişiyi ev ve otomobil sahibi yaptık. Bu dönemde 925 milyon liralık teslimat gerçekleştirdik. Yılın ilk 9 ayında ise toplam 17 bin 500 ev ve otomobil teslimatı yaptık. Ocak-Eylül döneminde gerçekleştirdiğimiz teslimatların toplam değeri de 3 milyar TL'ye denk" dedi.

Eminevim'in yıl sonuna yönelik hedeflerini de aktaran Daldal, son çeyrekte 5 binden fazla teslimat yapmayı planladıklarını belirterek, "30 yıllık teslimat sayımız 170 bin adede ulaştı. 2020'yi 175 bini aşan otomobil ve ev teslimatıyla yılı kapatmayı planlıyoruz. Gelecek yıl sonu hedefimiz ise 200 bin adetlere ulaşmak" diye konuştu.

Mustafa Kemal Daldal, gelecek yıllarda yurtdışına açılabileceklerinin sinyalini de vererek, Balkanlar ve Orta Doğu pazarlarında potansiyel gördüklerini sözlerine ekledi.