Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.871,85 %0,24
        DOLAR 43,6186 %0,06
        EURO 51,9384 %-0,05
        GRAM ALTIN 7.053,12 %-0,92
        FAİZ 35,20 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 114,53 %-2,60
        BITCOIN 68.890,00 %-2,10
        GBP/TRY 59,6448 %-0,12
        EUR/USD 1,1901 %-0,11
        BRENT 69,00 %-0,06
        ÇEYREK ALTIN 11.529,99 %-0,93
        Haberler Ekonomi Emlak Eminevim’e “Yılın İtibarlısı” ödülü - Emlak Haberleri

        Eminevim’e “Yılın İtibarlısı” ödülü

        Eminevim, pazarlama ve iletişim sektörünün en prestijli ödülleri arasında gösterilen The ONE Awards'ta tasarruf finansman kategorisinin "En İtibarlısı" seçildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2026 - 10:41 Güncelleme: 10.02.2026 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eminevim'e "Yılın İtibarlısı" ödülü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Marketing Türkiye ve pazar araştırmaları şirketi Akademetre Research and Strategic Planning iş birliğiyle Türkiye genelinde gerçekleştirilen "İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü" araştırması sonuçlandı. 12 yıldır kesintisiz biçimde gerçekleştirilen ve sektörün referans ödülleri arasında gösterilen The ONE Awards kapsamında Türkiye genelinde 12 ilde bin 200 kişiyle yüz yüze görüşmeler yapıldı. Araştırma sonucunda Eminevim, tasarruf finansman kategorisinde yılın en itibarlı markası unvanını kazandı.

        Ödüle ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eminevim Genel Müdürü Dr. Murat Ayyıldız, 2026 yılına böylesine prestijli bir ödülle başlamanın kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Ayyıldız, “Halkımızın takdiri bizim için her zaman en önemli motivasyon kaynağımız oldu. Halkımızın oylarıyla sektörümüzün en itibarlı markası seçilmek, bizler için ödüllerin en değerlisi. Sunduğumuz hizmet kalitesi nedeniyle bizleri tercih eden, bu uzun yolculukta bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan tüm üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bu başarı, işimizi ne kadar doğru bir şekilde yaptığımızı açıkça ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.

        “Zirvedeki konumumuzu daha da güçlendiren bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı, paydaşlarımızı ve iş ortaklarımızı tebrik ediyorum.” diyen Ayyıldız, “2025 yılı, Eminevim’in birçok alanda başarısının tescillendiği bir yıl oldu. Önümüzdeki dönemde de güçlü adımlarla ilerleyerek birlikte yeni başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bakırköy'de otel sahibinden rüşvet aldığı iddia edilen zabıta gözaltına alındı / Görüntü eklendi

        BAKIRKÖY'de ruhsat işlemleri karşılığında otel sahibi A.İ.'den rüşvet aldığı iddia edilen Bakırköy Belediyesi'nde görevli zabıta memuru B.Y., gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakırköy Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapmakta olan B.Y. hakkında, o...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
        Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        ABD Başkanı Trump'tan Fed ve ekonomi mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed ve ekonomi mesajı
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Gayrimenkulleri geri alacak
        İran: ABD müzakere öncesi 4 şart öne sürdü
        İran: ABD müzakere öncesi 4 şart öne sürdü
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Baraj yakınında korkutan görüntü!
        Baraj yakınında korkutan görüntü!
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı