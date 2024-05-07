Emirates'ten Türkiye kararı! Turizmi destekleyecek

Emirates ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye'ye yönelik turizmi teşvik etmek ve Emirates'in 140'tan fazla seyahat noktasından oluşan global uçuş ağındaki önemli pazarlardan gelen yolcu trafiğini artırmak için işbirliği yapacak. Anlaşma, Türkiye'nin yeni ve mevcut kaynak pazarlardaki turistik cazibesini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emirates'in Avrupa Ticari Operasyonlar Kıdemli Başkan Yardımcısı Thierry Aucoc, yapılan anlaşmadan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Aucoc, Emirates'in, geniş uçuş ağı ve güçlü global ortaklıklara sahip geçmişiyle pazarın turizm hedeflerini ve hava bağlantısı ihtiyaçlarını desteklemek için elverişli bir konumda olduğunu belirtti.

REKLAM Türkiye'nin, zengin kültürel tarihi, dünyaca ünlü miras alanları ve muhteşem gastronomik olanakları sayesinde uçuş ağlarının en popüler seyahat noktaları arasında yer aldığını vurgulayan Aucoc, "Ortak çabalarımızın daha fazla seyahatsevere Türkiye’yi ziyaret etme ve birçok ilgi çekici bölgeyi keşfetme konusunda ilham vereceğinden eminiz" değerlendirmesinde bulundu. GELEN TURİST SAYISI ARTIYOR Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdürü İsmail Bütün ise Türkiye'nin, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla 56,7 milyon ziyaretçi ağırladığını aktararak, şunları kaydetti: