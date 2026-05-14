Emirhan İlkhan'dan Doğa Bayram'a: İyi ki doğdun sevgilim
İtalya Serie A ekiplerinden Torino'da forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Emirhan İlkhan, oyuncu sevgilisi Doğa Bayram'ın 24'üncü yaşını romantik bir paylaşımla kutladı
Giriş: 14 Mayıs 2026 - 18:58
Kariyerini İtalya'da sürdüren milli futbolcu Emirhan İlkhan ile oyuncu Doğa Bayram, bir süredir devam eden ilişkilerini sosyal medyada paylaştıkları yeni bir kareyle bir kez daha gözler önüne serdi.
İlkhan, sevgilisi Doğa Bayram'ın 24'üncü yaşını romantik bir paylaşımla kutladı. Otomobilde birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşan futbolcu, gönderisine "İyi ki doğdun sevgilim" notunu ekledi. Bayram ise İlkhan'ın bu paylaşımına kayıtsız kalmayarak "Sevgilim" yanıtıyla karşılık verdi.
Fotoğraflar: Instagram
