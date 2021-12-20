Engelli maaşı ne kadar olacak 2022?

HABERTURK.COM

Emlak Katılım, 200 milyon liralık kira sertifikası ihracını iptal etti.

Kurum tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 17.12.2021 tarihinde onayını aldığımız 200.000.000-TL tutarlı tertip ihraç belgesi kapsamında, Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 20 Aralık 2021 tarihinde talep toplaması ve 21 Aralık 2021 tarihinde vade başlangıcı olacak şekilde gerçekleştirileceği duyurulan, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulmak üzere, 200.000.000.-TL tutarında ve 273 gün vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracımız iptal edilmiştir."