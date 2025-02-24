Emlak Konut GYO kampanyası 2025: Emlak Konut kampanyası başvuru tarihi, şartları ve ödeme planı nedir?

"KAZANÇLI YATIRIM KAMPANYASI"

Yılmaz, kampanyanın detaylarını paylaşarak, Emlak Konut olarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşların ihtiyaç duyduğu finansman modellerine yenilerini eklediklerini dile getirdi. Bu kampanyanın, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsayan 3 farklı ödeme seçeneği sunduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Hayallerindeki eve kavuşmak isteyen vatandaşlarımız, peşinat ödemeden ev sahibi olabilir ve taksitleri her geçen ay azalarak devam eder. Aylık yüzde 0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuyoruz.

İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız ilk yılı taksit ödemesi yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda yüzde 12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkanı sunuluyor.

Üçüncü modelimizde ise, Emlak Konut olarak, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuyoruz. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı daha kolay ve erişilebilir hale getiriyor. Leasing destekli finansman modelimizde, peşinat ödemeden veya tercih ettiğiniz peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankamız ile birlikte finansman imkanı sağlıyoruz. Bu sayede, ödeme planınızı bütçenize göre esnek bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Ayrıca 120 aya kadar vade imkanı da sunulmaktadır." Yılmaz, kampanya kapsamında örnek olarak İstanbul'da 6 milyon lira değerindeki bir eve, 60 ay vadeyle ve aylık 61 bin 698 liradan başlayan taksitlerle sahip olunabileceğini söyledi.

EMLAK KONUT KAMPANYASI BAŞVURULARI BAŞLADI

Emlak Konut kampanyası başvuruları 19 Şubat Salı günü itibarıyla başladı. Son başvuru tarihi ise 23 Mart olarak açıklandı. Emlak Konut'un internet sitesinden, çağrı merkezlerinden veya satış ofislerinden kampanya hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

KAMPANYANIN DETAYLARI

Başvuruların açık satış yöntemiyle yapılacağını belirten Yılmaz, vatandaşların satış ofislerine giderek ödeme yapabileceklerini ve dairelerini satın alabileceklerini söyledi. Yılmaz, önce gidenin daireyi alacağını dile getirerek, "Kampanya kapsamında yaklaşık 4 bin 500 bağımsız bölüm satışa sunuldu. Başvurular 23 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek. Yıl içerisinde farklı kampanyalar düzenlemeyi de planlıyoruz." diye konuştu. Yılmaz, "Vatandaşlarımız, kendi imkanlarına göre uygun taksit seçeneklerini seçerek 1+1'den 5+1'e kadar farklı daire seçeneklerinden faydalanabiliyor." dedi.

FİNANSMAN MODELİ VE ÖDEME KOŞULLLAR

Kampanyanın finansmanı hakkında bilgi veren Yılmaz, "İlk iki modelde Emlak Konut borçlandırmasıyla süreci yürütüyoruz, bu nedenle vade farklarını düşük tutabiliyoruz. Üçüncü modelde ise Emlak Katılım Bankası üzerinden leasing yöntemiyle borçlandırma yapılıyor. Buradaki oranlar 1,89 seviyesinde, yani piyasa koşullarının oldukça altında." şeklinde konuştu.

Alt gelir grubundaki vatandaşlar için TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut projelerinin devam ettiğini hatırlatan Yılmaz, "Emlak Konut projelerinde ise ödeme koşullarını vatandaşlar kendileri belirleyebilecek. Vatandaşlarımız, kendi imkanlarına göre uygun taksit seçeneklerini seçerek 1+1'den 5+1'e kadar farklı daire seçeneklerinden faydalanabiliyor." ifadelerini kullandı.