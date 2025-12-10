Habertürk
        Emlak Konut, İspanyol ekibini ağırlıyor - Basketbol Haberleri

        Emlak Konut, İspanyol ekibini ağırlıyor

        Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında yarın İspanya'nın Perfumerias Avenida takımını konuk edecek.

        Giriş: 10.12.2025 - 10:22 Güncelleme: 10.12.2025 - 10:22
        Emlak Konut avantaj peşinde!
        FIBA Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, yarın İspanyol ekibi Perfumerias Avenida'yı ağırlayacak.

        Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

        E Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 2. sırada tamamlayarak play-off turuna yükselmeye hak kazanan Emlak Konut, rakibini mağlup ederek avantaj yakalamayı hedefliyor.

        Rövanş mücadelesi ise 18 Aralık Perşembe günü İspanya'da oynanacak.

        İstanbul temsilcisi, play-off turunu geçmesi halinde son 16 turunda GEAS Basket-BAXI Ferrol eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

