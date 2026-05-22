Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.372,90 %1,59
        DOLAR 45,7424 %0,34
        EURO 53,0563 %0,03
        GRAM ALTIN 6.650,89 %-0,12
        FAİZ 43,83 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 111,47 %-0,86
        BITCOIN 77.201,00 %-0,56
        GBP/TRY 61,4001 %-0,07
        EUR/USD 1,1599 %-0,17
        BRENT 106,02 %3,35
        ÇEYREK ALTIN 10.874,21 %-0,12
        Haberler Ekonomi Emlak Emlak Konut'tan 650 milyon dolarlık sukuk ihracı

        Emlak Konut'tan 650 milyon dolarlık sukuk ihracı

        Emlak Konut, uluslararası sermaye piyasalarındaki ilk sukuk ihracını 21 Mayıs itibarıyla tamamladı. Başlangıçta hedeflenen baz tutarın yaklaşık 3,8 katına ulaşan ve 1 milyar 850 milyon doların üzerinde talep toplayan işlem kapsamında, ihraç büyüklüğü tavan tutar olan 650 milyon dolar olarak gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 12:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emlak Konut'tan 650 milyon dolarlık sukuk ihracı

        Emlak Konut GYO, uluslararası sermaye piyasalarındaki ilk sukuk ihracını başarıyla tamamladı. 5 yıl vadeli ve ABD doları cinsi gerçekleştirilen ihraç, başlangıçta hedeflenen tutarın yaklaşık 3,8 katına ulaşarak 1 milyar 850 milyon doların üzerinde talep gördü. İhraç büyüklüğü hedeflenen tavan seviye olan 650 milyon dolar olarak gerçekleşirken ihraca 100’e yakın nitelikli kurumsal uluslararası yatırımcı katıldı.

        Sukuk ihracına başta Körfez bölgesi ve İngiltere olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden yoğun yatırımcı katılımı gerçekleşti. Tahsisatın yüzde 49’u Körfez ve Orta Doğu bölgesindeki yatırımcılara, yüzde 40’ı İngiltere’ye, yüzde 7’si Avrupa’ya, kalan bölümü ise Asya, ABD offshore piyasaları ve diğer uluslararası yatırımcılara yapıldı.

        REKLAM

        Yatırımcı profilinin büyük bölümünü ise uluslararası fon yönetim şirketleri, varlık yönetim kuruluşları ve bankalar oluşturdu.

        Yüzde 7,75 nihai getiri oranıyla sonuçlanan işlem, Emlak Konut’un uluslararası piyasalardaki kredibilitesini de güçlendirdi.

        Haziran ayının ilk haftasında şirket hesaplarına aktarılması planlanan ihraç gelirleriyle birlikte Emlak Konut'un, finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi, uzun vadeli uluslararası yatırımcı tabanını güçlendirmeyi ve büyük ölçekli projelerine alternatif finansman kaynakları sağlamayı sürdüreceği belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes-2026 Tatbikatında açıklamalarda bulundu. Tatbikata katılan 50'nin üzerinde 1300 askeri personele teşekkür eden Erdoğan, "Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Dünyada yeni dengeler yeni itti...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Kadın doktoru bir kere dövdü! Taksit taksit ödeyecek!
        Kadın doktoru bir kere dövdü! Taksit taksit ödeyecek!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor
        T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        416 bin dolar ikramiye!
        416 bin dolar ikramiye!
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı
        Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı
        "Bizi daha üretken kılacak"
        "Bizi daha üretken kılacak"