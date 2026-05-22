Emlak Konut'tan 650 milyon dolarlık sukuk ihracı

Emlak Konut GYO, uluslararası sermaye piyasalarındaki ilk sukuk ihracını başarıyla tamamladı. 5 yıl vadeli ve ABD doları cinsi gerçekleştirilen ihraç, başlangıçta hedeflenen tutarın yaklaşık 3,8 katına ulaşarak 1 milyar 850 milyon doların üzerinde talep gördü. İhraç büyüklüğü hedeflenen tavan seviye olan 650 milyon dolar olarak gerçekleşirken ihraca 100’e yakın nitelikli kurumsal uluslararası yatırımcı katıldı.

Sukuk ihracına başta Körfez bölgesi ve İngiltere olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden yoğun yatırımcı katılımı gerçekleşti. Tahsisatın yüzde 49’u Körfez ve Orta Doğu bölgesindeki yatırımcılara, yüzde 40’ı İngiltere’ye, yüzde 7’si Avrupa’ya, kalan bölümü ise Asya, ABD offshore piyasaları ve diğer uluslararası yatırımcılara yapıldı.

Yatırımcı profilinin büyük bölümünü ise uluslararası fon yönetim şirketleri, varlık yönetim kuruluşları ve bankalar oluşturdu.

Yüzde 7,75 nihai getiri oranıyla sonuçlanan işlem, Emlak Konut’un uluslararası piyasalardaki kredibilitesini de güçlendirdi.

Haziran ayının ilk haftasında şirket hesaplarına aktarılması planlanan ihraç gelirleriyle birlikte Emlak Konut'un, finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi, uzun vadeli uluslararası yatırımcı tabanını güçlendirmeyi ve büyük ölçekli projelerine alternatif finansman kaynakları sağlamayı sürdüreceği belirtildi.