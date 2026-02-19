Emlak Konut'tan 'Hoş Geldin Evim' kampanyası

Emlak Konut GYO, 2026 yılına özel hayata geçirdiği “Hoş Geldin Evim Kampanyası”nı duyurdu. Üç farklı finansman modelinin sunulduğu kampanya kapsamında, Emlak Konut’un 24 projesinde yer alan konutlar ve ticari üniteler satışa sunuldu. Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve satış ofisleri Ramazan ayı boyunca mesai saatlerinin yanı sıra iftardan sonra da açık olacak.

19 Şubat – 18 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında satış süreci belirlenen takvim doğrultusunda yürütülecek. Kampanyadan yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 18 Mart 2026 olarak açıklandı.

KAMPANYADA 3 FARKLI ÖDEME MODELİ

Şirketten yapılan açıklamaya göre; “Hoş Geldin Evim Kampanyası” kapsamında üç ayrı ödeme seçeneği bulunuyor:

REKLAM

• Peşin Ödeme Modeli (Yüzde 26 İndirim): 2026 yılına özel olarak peşin alımlarda yüzde 26 indirim fırsatı sunuluyor. Peşin ödemeye ek olarak 6 taksit imkânı da sağlanıyor.

• Yeni Yuvam Modeli (Yüzde 12 İndirim): Emlak Konut’un “Yeni Yuvam Modeli” kampanyaya dahil edildi. Böylece, “Yeni Yuvam Modeli” ile yüzde 12 indirim fırsatı sağlanıyor.

• Taksit Erteleme Modeli: (Taksitlere 3. Yılda Başlama İmkânı): Bu satış modelinde ise; konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara, taksit ödemelerine 3. yılda başlama fırsatı sunuluyor.