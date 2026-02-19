Canlı
        Emlak Konut'tan 'Hoş Geldin Evim' kampanyası

        Emlak Konut'tan 'Hoş Geldin Evim' kampanyası

        Emlak Konut GYO, 2026 yılına özel "Hoş Geldin Evim Kampanyası"nı hayata geçirdi. 19 Şubat – 18 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında; üç farklı ödeme modeli sunuluyor

        Giriş: 19.02.2026 - 15:21 Güncelleme: 19.02.2026 - 15:21
        Emlak Konut'tan 'Hoş Geldin Evim' kampanyası
        Emlak Konut GYO, 2026 yılına özel hayata geçirdiği “Hoş Geldin Evim Kampanyası”nı duyurdu. Üç farklı finansman modelinin sunulduğu kampanya kapsamında, Emlak Konut’un 24 projesinde yer alan konutlar ve ticari üniteler satışa sunuldu. Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve satış ofisleri Ramazan ayı boyunca mesai saatlerinin yanı sıra iftardan sonra da açık olacak.

        19 Şubat – 18 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında satış süreci belirlenen takvim doğrultusunda yürütülecek. Kampanyadan yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 18 Mart 2026 olarak açıklandı.

        KAMPANYADA 3 FARKLI ÖDEME MODELİ

        Şirketten yapılan açıklamaya göre; “Hoş Geldin Evim Kampanyası” kapsamında üç ayrı ödeme seçeneği bulunuyor:

        • Peşin Ödeme Modeli (Yüzde 26 İndirim): 2026 yılına özel olarak peşin alımlarda yüzde 26 indirim fırsatı sunuluyor. Peşin ödemeye ek olarak 6 taksit imkânı da sağlanıyor.

        • Yeni Yuvam Modeli (Yüzde 12 İndirim): Emlak Konut’un “Yeni Yuvam Modeli” kampanyaya dahil edildi. Böylece, “Yeni Yuvam Modeli” ile yüzde 12 indirim fırsatı sağlanıyor.

        • Taksit Erteleme Modeli: (Taksitlere 3. Yılda Başlama İmkânı): Bu satış modelinde ise; konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara, taksit ödemelerine 3. yılda başlama fırsatı sunuluyor.

        “Hoş Geldin Evim Kampanyası”, Emlak Konut’un İstanbul, Antalya, Balıkesir ve Denizli’deki 24 projesinde uygulanıyor.

        Bu modelde; Batı Ataşehir Evleri, Odak İstanbul, Yeni Fikirtepe, Yenişehir Evleri Arnavutköy, Düşler Vadisi Riva, Emlak Konut Vadi Evleri, Balıkesir Emlak Konutları, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Batı Yakası, Evora Denizli, Gölyaka İstanbul, Komşu Finans Evleri, Kuzey Adalar, Majör Gölyaka, Nezihpark Bahçekent, Park Yaşam Antalya, Park Yaşam Çınarköy, Senfoni Etiler, Tual Asya, Tual Gölyaka ve Vadi Panorama Evleri projeleri vatandaşlara sunuluyor.

        Ayrıca kampanya kapsamında Bizim Mahalle, Semt Bahçekent ve Maslak 1453 projelerinin ticari üniteleri de satışa çıkarıldı.

