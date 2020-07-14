Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Emlak Konut GYO '2020 Yarı Yıl Satışı Tamamlanmış Bağımsız Bölümler Raporu'nu yayımladı. Buna göre firma yılın ilk 6 KDV hariç toplam 10 milyar 198 milyon liralık satış gerçekleştirdi. Bu dönemde 7 bin 584 adet bağımsız bölüm sattı.

Sadece 2. çeyrekte ise satışlar 8 milyar 995 milyon lirayı buldu.

İki çeyrekte son 5 yılı katladı (milyon TL) Yıl Satış 2015 5881 2016 5632 2017 6540 2018 6019 2019 2862 2020 (2 Çeyrek) 10198

Emlak Konut 21 Ocak'ta KAP'a yaptığı açıklamada yılın 1. çeyreğinde 707 milyon 795 bin lira, 2. çeyreğinde 903 milyon 183 bin liralık satış hedefi olduğunu açıklamıştı. 2020 geneli hedefini ise 5 milyar 117 bin lira olarak duyurmuştu.

Yani firma sadece 2. çeyrekte yaptığı satışlarla yıl genelindeki hedefini geride bıraktı. 2. çeyrek hedefini ise 10'a katlayarak aştı.

Emlak Konut yıllık hedefini şimdiden aştı (milyon TL) Hedef Gerçekleşen 1. Çeyrek 707.8 1203 2. Çeyrek 903.2 8995 3. Çeyrek 1604 - 4. Çeyrek 1901 - 2020 Toplam 5117 -

YABANCIYA 261 MİLYONLUK SATIŞ

İlk iki çeyrekte yapılan satışların 261 milyon 558 bin lirasını yabancuılara yapılan satışlar oluşturdu. Geçen yıl firma yabancılara toplam 753 milyon 754 bin liralık satış yapmıştı.

Emlak Konut'un elde ettiği rekor satış rakamlarında bankaların yaptığı faiz indirimi kampanyaları etkili oldu. Bugün açıklanan verilere göre Türkiye genelinde konut satışları Haziran 2020'de, Haziran 2019'a göre yüzde 209.7 arttı.