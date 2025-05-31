Emlakta fahiş fiyata karşı yeni dönem

30 Mayıs itibariyle yürürlüğe giren uygulamayla birlikte artık mülk sahiplerinin piyasa rayicinin çok üstünde fiyatla ilan girmesi yasak. Peki bu ne anlama geliyor? İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, yeni uygulamayı şöyle anlatıyor:

İlanlar artık belirlenen rayiç bedellerin üstünde olamayacak.

Uygulama ihlalinde hem emlak firmasına hem de mülk sahibine idari yaptırım uygulanacak.

Böylece gayrimenkul fiyatlarındaki şişirmeler de sona ermiş olacak.

Bu uygulamayla daha adil, şeffaf ve sürdürülebilir emlak piyasası hedefleniyor.