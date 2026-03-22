Emma Heming'den Bruce Willis'e: Onu sevmek için yaratıldım

        Emma Heming, eşi Bruce Willis ile 17'nci evlilik yıl dönümü için duygusal bir kutlama yaptı

        Giriş: 22.03.2026 - 12:09
        "Onu sevmek için yaratıldım"

        Emma Heming, hastalığı nedeniyle kameralardan uzak yaşayan ve sinemayı bırakan eşi Bruce Willis ile evlilik yıl dönümlerini kutladı. 49 yaşındaki Heming, 71 yaşındaki aksiyon yıldızı Willis ile evliliğinin 17'nci yılını kutlamak için sosyal medyada bir paylaşım yaptı.

        Heming, ​​Karayipler'deki Turks and Caicos adlı adalarda 2009'da gerçekleşen düğünlerinden bir fotoğrafı paylaşırken, "Onu sevmek için yaratıldım. 17 yıl" diye yazdı.

        Bruce Willis ile Emma Heming, ilk olarak 2007'de tanıştı ve iki yıl sonra evlendi. İlk kızları Mabel Nisan 2012'de, ikinci kızları Evelyn de Mayıs 2014'te dünyaya geldi.

        Bruce Willis'in 1987'den 2000'e kadar evli kaldığı eski eşi Demi Moore'dan Rumer, Scout ve Tallulah adında üç kızı daha var.

        Willis, afazi (söz yitimi) teşhisi konulduktan sonra 2022'de oyunculuğu bıraktı. Oyuncuya daha sonra frontotemporal demansa (bunama) teşhisi konuldu.

        Emma Heming, ünlü oyuncunun bakımını nasıl üstlendiği konusunda oldukça açık sözlü davrandı ve Ağustos 2025'te Willis'in artık kendisi ve kızlarıyla aynı evde yaşamadığını, başka bir evde bakıcılarıyla kaldığını açıkladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adana'da yolcu otobüsü devrildi; çok sayıda yaralı var

        Adana'da yolcu otobüsü devrildi; çok sayıda yaralı var, detaylar ekranlarınızda...

        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        İngiltere doğruladı: İran Diego Garcia'yı hedef aldı
        İngiltere doğruladı: İran Diego Garcia'yı hedef aldı
        Giresun'da korkunç kaza! 3 can kaybı var!
        Giresun'da korkunç kaza! 3 can kaybı var!
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Çoban kılığına giren katili tüccar kılığına giren polis yakaladı!
        Çoban kılığına giren katili tüccar kılığına giren polis yakaladı!
        Her şehirde yağış var! İşte bugün beklenen hava durumu
        Her şehirde yağış var! İşte bugün beklenen hava durumu
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"