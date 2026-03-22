Emma Heming'den Bruce Willis'e: Onu sevmek için yaratıldım

Emma Heming, hastalığı nedeniyle kameralardan uzak yaşayan ve sinemayı bırakan eşi Bruce Willis ile evlilik yıl dönümlerini kutladı. 49 yaşındaki Heming, 71 yaşındaki aksiyon yıldızı Willis ile evliliğinin 17'nci yılını kutlamak için sosyal medyada bir paylaşım yaptı.

Heming, ​​Karayipler'deki Turks and Caicos adlı adalarda 2009'da gerçekleşen düğünlerinden bir fotoğrafı paylaşırken, "Onu sevmek için yaratıldım. 17 yıl" diye yazdı.

Bruce Willis ile Emma Heming, ilk olarak 2007'de tanıştı ve iki yıl sonra evlendi. İlk kızları Mabel Nisan 2012'de, ikinci kızları Evelyn de Mayıs 2014'te dünyaya geldi.

Bruce Willis'in 1987'den 2000'e kadar evli kaldığı eski eşi Demi Moore'dan Rumer, Scout ve Tallulah adında üç kızı daha var.

Willis, afazi (söz yitimi) teşhisi konulduktan sonra 2022'de oyunculuğu bıraktı. Oyuncuya daha sonra frontotemporal demansa (bunama) teşhisi konuldu.

Emma Heming, ünlü oyuncunun bakımını nasıl üstlendiği konusunda oldukça açık sözlü davrandı ve Ağustos 2025'te Willis'in artık kendisi ve kızlarıyla aynı evde yaşamadığını, başka bir evde bakıcılarıyla kaldığını açıkladı.