Emmanuel Agbadou: Milli araya galibiyetle gitmek önemliydi

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Beşiktaş'ın stoperi Emmanuel Agbadou, galibiyeti değerlendirdi.

"MİLLİ ARAYA GALİBİYETLE GİTMEK ÖNEMLİYDİ"

Agbadou, "Milli araya galibiyetle gitmek önemliydi. İyi bir dinamik yakaladık. Her zaman kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bunu da başardığımız için mutluyuz." dedi.

"HER MAÇIN AYRI BİR HİKAYESİ VAR"

Fildişili savunma oyuncusu, "2 maçın hikayesi farklı; geçen hafta daha farklıydı, bu hafta daha farklıydı. 2-0 önde olunca koruma içgüdüsü oluyor. Her maçın hikayesi var, durumu var. Nasıl atak konularında berabersek defansif olarak da beraberiz." sözlerini sarf etti.