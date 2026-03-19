        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Emmanuel Agbadou: Milli araya galibiyetle gitmek önemliydi - Beşiktaş Haberleri

        Emmanuel Agbadou: Milli araya galibiyetle gitmek önemliydi

        Beşiktaş'ın defans oyuncusu Emmanuel Agbadou, Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendikleri karşılaşmayı değerlendirdi. İyi bir hava yakaladıklarını belirten Agbadou, "İyi bir dinamik yakaladık, her zaman kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Milli araya galibiyetle gitmek önemliydi" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2026 - 22:36 Güncelleme:
        "Milli araya galibiyetle gitmek önemliydi"

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Beşiktaş'ın stoperi Emmanuel Agbadou, galibiyeti değerlendirdi.

        "MİLLİ ARAYA GALİBİYETLE GİTMEK ÖNEMLİYDİ"

        Agbadou, "Milli araya galibiyetle gitmek önemliydi. İyi bir dinamik yakaladık. Her zaman kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bunu da başardığımız için mutluyuz." dedi.

        "HER MAÇIN AYRI BİR HİKAYESİ VAR"

        Fildişili savunma oyuncusu, "2 maçın hikayesi farklı; geçen hafta daha farklıydı, bu hafta daha farklıydı. 2-0 önde olunca koruma içgüdüsü oluyor. Her maçın hikayesi var, durumu var. Nasıl atak konularında berabersek defansif olarak da beraberiz." sözlerini sarf etti.

