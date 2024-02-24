Emniyet amiri intiharı böyle önledi! O an kamerada! Gaziantep'te, psikolojik sorunları bulunan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, sokak ortasında pompalı tüfekle intihar etmeye çalıştı. Boğazına dayadığı tüfekle intihar etmek isteyen şüpheliye, ani bir manevra ile elindeki tüfeği alan emniyet amiri engel oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken mahalle halkı ise intihara engel olan amire alkışlarla teşekkür etti

İhlas Haber Ajansı Giriş: 24.02.2024 - 13:24 Güncelleme: 24.02.2024 - 13:24 facebook

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