Emre Akbaba siftah yaptı

Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Denizlispor'u 6-1 ile geçen Galatasaray’da gol perdesini Emre Akbaba açtı. Mücadelenin 8. dakikasında sahneye çıkan Emre, takımını 1-0 öne geçirdi. 28 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ilk golünü kaydetti.
Mücadeleye 11’de başlayan Emre Akbaba 84. dakikada yerini Jesse Sekidika’ya bıraktı. Emre bu sezon 14’ü lig, 2’si de kupada olmak üzere 16 resmi maçta görev aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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