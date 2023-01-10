Emre Altuğ: Bıyıkları yeni terlemiş bir ben...

"ÇOK MU DEĞİŞMİŞİM?"



Altuğ, daha önce de lise yıllarına ait bir fotoğrafı paylaşmıştı. Altuğ "Yaş 17... Bir de bu şarkım geldi aklıma... Ne sevmiştim yaptığımda... Onun da bir 18 senesi var herhalde...'Ayrılık Majör...' Çok mu değişmişim, bana mı öyle geliyor?" demişti.