Emre Altuğ: Bıyıkları yeni terlemiş bir ben...

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emre Altuğ: Bıyıkları yeni terlemiş bir ben...

Emre Altuğ, yıllar önce çekilen bir fotoğrafını Instagram'dan yayınlayarak, geçmişi andı. Altuğ, gönderisine, "Buraya bıyıkları yeni terlemiş bir Emre bırakıyorum..." notunu düştü

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Emre Altuğ: Bıyıkları yeni terlemiş bir ben... - Magazin haberleri

    Çağla Şıkel ile 7 yıllık evliliğini 2015'te noktalayan Emre Altuğ, sık sık eski fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlıyor. Uzay ve Kuzey adında iki oğlu bulunan Altuğ, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
  • Emre Altuğ: Bıyıkları yeni terlemiş bir ben... - Magazin haberleri

    "BIYIKLARI YENİ TERLEMİŞ BİR EMRE..."

    Emre Altuğ, yıllar önce çekilen bu fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Altuğ, gönderisine, "Buraya bıyıkları yeni terlemiş bir Emre bırakıyorum... 1986 ya da 87 yılında, şimdi AVM olan okulumda... Şişli Terakki Lisesi... Nasıl? #tbt..." notunu düştü. Takipçileri ise Emre Altuğ'un paylaşımına, "Hiç değişmemişsiniz" şeklinde yorumlarda bulundu.
  • Emre Altuğ: Bıyıkları yeni terlemiş bir ben... - Magazin haberleri

    "ÇOK MU DEĞİŞMİŞİM?"

    Altuğ, daha önce de lise yıllarına ait bir fotoğrafı paylaşmıştı. Altuğ "Yaş 17... Bir de bu şarkım geldi aklıma... Ne sevmiştim yaptığımda... Onun da bir 18 senesi var herhalde...'Ayrılık Majör...' Çok mu değişmişim, bana mı öyle geliyor?" demişti.
  • Emre Altuğ: Bıyıkları yeni terlemiş bir ben... - Magazin haberleri

    Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
  • Emre Altuğ: Bıyıkları yeni terlemiş bir ben... - Magazin haberleri

    Nusret Gökçe
  • Emre Altuğ: Bıyıkları yeni terlemiş bir ben... - Magazin haberleri

    Nusret Gökçe
  • Emre Altuğ: Bıyıkları yeni terlemiş bir ben... - Magazin haberleri

    Vedat Milor
  • Emre Altuğ: Bıyıkları yeni terlemiş bir ben... - Magazin haberleri

    Vedat Milor
  • Emre Altuğ: Bıyıkları yeni terlemiş bir ben... - Magazin haberleri

    Nez
  • Emre Altuğ: Bıyıkları yeni terlemiş bir ben... - Magazin haberleri

    Nez
  • Emre Altuğ: Bıyıkları yeni terlemiş bir ben... - Magazin haberleri

    Ecem Çırpan
  • Emre Altuğ: Bıyıkları yeni terlemiş bir ben... - Magazin haberleri

    Ecem Çırpan
  • Emre Altuğ: Bıyıkları yeni terlemiş bir ben... - Magazin haberleri

    Demet Şener
  • Emre Altuğ: Bıyıkları yeni terlemiş bir ben... - Magazin haberleri

    Demet Şener
  • Emre Altuğ: Bıyıkları yeni terlemiş bir ben... - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Emre Altuğ: Bıyıkları yeni terlemiş bir ben... - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Emre Altuğ: Bıyıkları yeni terlemiş bir ben... - Magazin haberleri

    Haluk Levent
  • Emre Altuğ: Bıyıkları yeni terlemiş bir ben... - Magazin haberleri

    Haluk Levent
  • Emre Altuğ: Bıyıkları yeni terlemiş bir ben... - Magazin haberleri

    Civan Canova
  • Emre Altuğ: Bıyıkları yeni terlemiş bir ben... - Magazin haberleri

    Civan Canova
  • Emre Altuğ: Bıyıkları yeni terlemiş bir ben... - Magazin haberleri

    Cem Davran
  • Emre Altuğ: Bıyıkları yeni terlemiş bir ben... - Magazin haberleri

    Cem Davran
  • Emre Altuğ: Bıyıkları yeni terlemiş bir ben... - Magazin haberleri

    Teoman
  • Emre Altuğ: Bıyıkları yeni terlemiş bir ben... - Magazin haberleri

    Teoman
  • Emre Altuğ: Bıyıkları yeni terlemiş bir ben... - Magazin haberleri

    Murat Boz
  • Emre Altuğ: Bıyıkları yeni terlemiş bir ben... - Magazin haberleri

    Murat Boz

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.