Emre Belözoğlu dopingi

Maç başına 2,36 gol beklentisi ortalaması ile oynayan Fenerbahçe, son 3 maçta rakip kalelere 6 gol bıraktı. Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra Fenerbahçe'nin şut sayısı da yükseldi. Sarı lacivertliler, maç başına rakip kalelere 16 şut attı.

Genç çalıştırıcı, göreve geldikten sonra oynanan 4 maçta 10 puan toplayarak takımını zirve yarışına yeniden soktu. Emre Belözoğlu, kalan 6 haftada da alınacak her puana talip olduklarını ifade ederek şampiyonluğa olan inancını dile getirmişti.

Pazar günü evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek olan sarı lacivertliler, sonrasında Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak.