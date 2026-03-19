        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Emre Belözoğlu: İki basit gol yemesek daha rahat ederdik - Kasımpaşa Haberleri

        Emre Belözoğlu: İki basit gol yemesek daha rahat ederdik

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Emre Belözoğlu, basit goller yediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 23:14 Güncelleme:
        "İki basit gol yemesek daha rahat ederdik"

        Kasımpaşa'nın teknik direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 27. haftasında konuk oldukları Beşiktaş'a 2-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        "İKİ BASİT GOL YEMESEK DAHA RAHAT EDERDİK"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, "Oyuncularım mücadele ettiler. Karşımızda 2026 sonrasında üçüncü bölgede en çok pozisyon üreten, şut çeken, 6-7 oyuncuyla hücum eden takımına karşı basit goller yedik. Bu seviye bunu kaldırmaz. Oyuncularım oyuna tutunmaya çalıştılar, mücadele ettiler. Kamil'in sakatlanması düzenimizi bozdu. Beşiktaş'a saygı duyuyorum. 2026 yılının en önemli performansını gösteren takım. İki basit gol yemesek daha rahat maç çıkarabilirdik. Ders çıkarmamız lazım." diye konuştu.

        "MISIRA SULTANLIKTAN VAZGEÇMEK GEREKİYOR"

        Bu akşam 1 puanla ayrılabileceklerini söyleyen Belözoğlu şunları aktardı:

        "Beşiktaş karşısında devamlı üçüncü bölgede oynayamazsınız. Bizim beklediğimizin dışında pozisyona girmeden gol buldular. İkinci gol irdelenmesi gereken bir gol. Takımın bulunduğu pozisyon gereği kendimize yakıştıramadığımız bir gol. Bu goller çalıştığımız konular olduğu için beni rahatsız ediyor. Dersimizi iyi çalışmıştık. Beşiktaş'ı geriye itecek çıkışlarımız oldu. Oyuncular ellerinden geleni yaptı. Basit goller yemesek başka bir senaryo olabilirdi. Buradan en kötü 1 puanla ayrılabilirdik. Konumumuz gereği elimizdeki gücü en iyi şekilde kullanmak durumundayız. Mısır'a sultanlıktan vazgeçmek gerekiyor, kuyudan çıksak bize yeter. Benim oyuncularım gösterdiklerimi yapmaya çalıştılar. Bütün maçlarda ellerinden geleni göstermeye gayret ettiler." ifadelerini kullandı.

        Belözoğlu, ligde kalma barajı ile ilgili olarak, "35 puanın altının garanti olduğunu düşünmüyorum." dedi.

