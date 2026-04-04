        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Emre Belözoğlu: Önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum - Kasımpaşa Haberleri

        Emre Belözoğlu: Önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum

        Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kayserispor galibiyeti sonrası oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu dile getirerek, "Önemli bir aldığımızı düşünüyorum, gemiyi sağ salim limana yaklaştırmak için henüz yapmamız gerekenler var" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2026 - 17:50 Güncelleme:
        "Önemli bir galibiyet aldık"

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Kayserispor’u 2-0 mağlup etti.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sözlerine 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik ederek başladı ve başarılar diledi.

        "ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

        Kayserispor karşısında çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini aktaran Belözoğlu, "Bugün bizim için önemli ve değerliydi. Bire bir rakiplerimiz ile oynadık ve tecrübe ettik. Kayserispor da bu rakiplerimizden biriydi. Bugün önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Oyuncularımın mücadelesi beni mutlu ediyor. Aslan payı onların. Henüz işimiz bitmedi. Gemiyi sağ salim limana yaklaştırmak için henüz yapmamız gerekenler var. Kayserispor’u da tebrik ediyorum. Bugün galibiyeti hak eden tarafın biz olduğunu düşünüyorum. Ligde son 6 maçlık periyoda baktığımızda iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Son maçlarda elde ettiğimiz 11-12 puanlık puan ortalamasının çok iyi olduğunu düşünüyorum. Hedeflerimize ulaşabilmemiz için sezon sonuna kadar bu şekilde devam etmek zorundayız" diye konuştu.

        Kaptan formayı giydirdi