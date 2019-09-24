Fenerbahçe'de ön plana çıkan oyuncuların başında kaptan Emre Belözoğlu geliyor...

Gazişehir Gaziantep ile ilk hafta oynanan karşılaşmada 1 gol 1 asistlik katkı yapan 39 yaşındaki tecrübeli isim, Başakşehir ve Trabzonspor’a karşı da 90 dakika sahada kaldı. Kaptan, Andorra ile oynanan milli maçta yaşadığı sakatlık yüzünden Alanyaspor mücadelesini kaçırdı. Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun olduğu maçlarda Gazişehir, Başakşehir ve Ankaragücü’nü yenerken, Trabzonspor’la berabere kaldı. Sarı-Lacivertliler, Emre'siz çıktığı müsabakada ise Alanyaspor'a 3-1 yenildi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yanı sıra yeni transferlerden Vedat Muriç ve Max Kruse’nin performansları da parmak ısırtıyor. 5 haftada Muriç, 3 gol 1 asistle oynarken, Kruse 4 asist yaptı. Bu arada yeni transfer Luis Gustavo da 2 maçta takıma çok faydalı olacağının sinyallerini verdi.