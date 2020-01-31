Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Borussia Dortmund, orta sahasını güçlendirmek istiyor. Bundesliga ekibinde bu bağlamda öne çıkan oyuncu Juventus'ta forma giyen Emre Can. 2018-2019 sezonunda siyah-beyazlı formayla çıktığı 37 maçta 4 gol, 1 asistlik performans ortaya koyan, bu sezon ise yeteri kadar şans bulamayan 26 yaşındaki oyuncu da daha fazla görev alabilme adına bu transfere sıcak bakıyor.

Bu transfer için Juventus ile görüşmelerini sürdüren Dortmund, istenilen 30 milyon Euro'luk bonservis bedeline yaklaşmış durumda. Milan, Manchester United ve Tottenham gibi takımların radarındaki Emre'den iyi bir bonservis bedeli almak isteyen Juventus da İtalyan medyasına göre Dortmund ile anlaşmaya yakın.