2014 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Serdar Ortaç ve İrlandalı model Chloe Loughnan, geçtiğimiz Ağustos ayında tek celsede boşanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşadığı iddia edilen Chloe Loughnan'ın bu kez popçu Emre Kaya ile yakınlaştığı konuşuluyordu.

"BEN 'YENGECİ' DEĞİLİM"

2. Sayfa'nın haberine göre; çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Emre Kaya, "Chloe artık bekar bir kadın, ben de bekarım. Görüştük, bundan daha doğal ne olabilir? Ama aramızda bir şey olmaz, olamaz. Çünkü ben 'Yengeci' değilim. 'Ağabey' dediğim kişinin eski eşine o gözle bakamam" ifadelerini kullandı.

"BU YANLIŞ HABERLER İNSANIN HAYATINI MAHVEDİYOR"

Loughan, geçtiğimiz günlerde, "Her zaman bir haber çıkıyor. Herhalde ben konuşmuyorum diye ama böyle haberler artık beni rahatsız etmeye başladı. Sabırlı kalıyorum ama olmuyor. Bu yanlış haberler insanın hayatını mahvediyor" ifadelerini kullanmıştı.

"ALLAH'TAN BOŞANDIK"

Chloe Loughnan'ın bu açıklamasının ardından Serdar Ortaç ise sahne aldığı sırada, "Instagram olmasa kadınlar ne yapardı acaba? Kadınlar süslenecek, güzel güzel giyinecekler ve el aleme gösteremeyecekler. Kocana göster abi, Instagram'da ne yapıyorsun? Benim ki de öyleydi. Allah'tan boşandık, şimdi dert etmiyorum" şeklinde konuşmuştu.

"KARŞINIZA SÜRPRİZ BİR GELİN ADAYI İLE ÇIKABİLİRİM"

Ortaç, sağlığını soran misafirlere, "Gördüğünüz gibi turp gibiyim. Hatta o kadar iyiyim ki, yakında karşınıza sürpriz bir gelin adayı ile çıkabilirim. Hatta kendisi de şu an burada fakat kim olduğunu bu gece açıklamayacağım. O kendini biliyor" diyerek sürpriz bir evlilik mesajı vermişti.