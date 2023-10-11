Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'siydi! Şebnem Schaefer'in yıllar sonraki hali ortaya çıktı!

Arda Kural, Sarp Levendoğlu ve Seda Akman gibi birçok tanınmış ismin başrollerini paylaştığı Emret Komutanım dizisinde Alev Hemşire karakteriyle hafızalara kazınan ünlü manken Şebnem Schaefer, son görüntüsüyle şaşırttı.

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1984 yılında Frankfurt'ta doğan Şebnem Schaefer, 2000 yılında Türkiye'ye gelerek hayatının dönüm noktalarından birini yaşadı. Alman bir baba ile Türk bir annenin kızı olan bu yetenekli yıldız, hem güzelliği hem de yeteneği sayesinde hızla televizyon dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.