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Emtia fiyatları geçen hafta hızlı yükseliş kaydetti

Geçen hafta paladyum 2.929 dolarla tarihi zirvesini, bakır da 4,357 dolarla Ağustos 2011'den itibaren en yüksek seviyesini gördü. Mısırda yüzde 10,5, buğdayda yüzde 8,5, soya fasulyesinde yüzde 6,5, kahvede yüzde 5,5, pamukta yüzde 4 ve şekerde yüzde 1,5'in üzerinde fiyat artışı yaşandı. Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, "ABD'deki soğuk hava ve Brezilya'daki kurak hava nedeniyle emtialara yönelik arz endişelerinde artış var" dedi

Emtia fiyatları zirveyi test ediyor
AA

Emtia fiyatlarında geçen hafta talebin artacağına yönelik beklentiler ve dolar endeksindeki düşüşün etkisiyle hızlı yükseliş kaydedildi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, emtia piyasasında geçen hafta pozitif bir seyir izlendi.

Talebin artacağına yönelik beklentiler ve dolar endeksindeki düşüş, emtia fiyatlarını yukarı yönlü etkilerken, değerli metaller arasında yer alan paladyum ve bakır dikkati çekti. Geçen hafta paladyum 2.929 dolarla tarihi zirvesini, bakır da 4,357 dolarla Ağustos 2011'den itibaren en yüksek seviyesini gördü.

Küresel bazda otomotiv endüstrisinde iyileşme olacağına ilişkin beklentiler paladyum fiyatlarını olumlu etkilerken, analistler, arza yönelik endişelerin paladyum fiyatlarının yükselmesine neden olan önemli faktörler arasında yer aldığını söyledi.

Altyapı ve yeşil enerjiye yönelik yatırımların artacağına yönelik beklentiler de geçen hafta bakır fiyatlarının yükselmesini sağladı.

Tarım emtialarında da geçen hafta kayda değer yükselişler görüldü. Soğuk hava koşulları nedeniyle arza yönelik endişeler sonucu tarım emtialarının fiyatında yükseliş olurken, mısırda yüzde 10,5, buğdayda yüzde 8,5, soya fasulyesinde yüzde 6,5, kahvede yüzde 5,5, pamukta yüzde 4 ve şekerde yüzde 1,5'in üzerinde fiyat artışı yaşandı.

ARZA YÖNELİK ENDİŞELER FİYATI YUKARI ÇEKİYOR

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, dolar endeksi ve tahvil faiz getirilerindeki geri çekilmenin emtialara olumlu yansımaya devam ettiğini söyledi.

ABD'deki soğuk hava ve Brezilya'daki kurak hava nedeniyle emtialara yönelik arz endişelerinde artış olduğunu belirten Ergezen, ABD ve Brezilya'nın, dünyanın en büyük tarım emtiaları ihracatçılarından olduğunu vurguladı.

Ergezen, mısırın geçen haftayı sert yükselişle tamamladığını ifade ederek, Çin kaynaklı talebin mısır fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini, ABD'de havanın soğuması ve Brezilya'daki kuraklık endişelerinin mısıra yönelik arz endişelerinin artmasına yol açtığını kaydetti.

Özellikle arza yönelik endişelerin fiyatların hızlı bir şekilde yukarı yönelmesine yol açtığını belirten Ergezen, "Mısır fiyatlarındaki sert yükseliş nedeniyle hayvan yemi için buğday alımlarında artış görülüyor. Bu da fiyatların yukarı yönelmesine yol açıyor." dedi.

KAHVE TALEBİNDE OLUMLU BEKLENTİ

Zafer Ergezen, ekonomilerin açılacağı beklentilerinin kahve fiyatlarını olumlu etkilediğini ifade etti. Kahve zincirleri ve turizm sektörünün açılmasının kahve talebine olumlu yansıyacağı öngörüsünde bulunan Ergezen, aşılama ile ilgili haberler ve kısıtlamaların azaltılacağı haberlerinin de kahve piyasası üzerindeki pozitif etkisinin devam edeceğini aktardı.

Pamuk fiyatlarına değinen Ergezen, "Özellikle ABD'deki soğuk hava nedeniyle artan arz endişeleri mevcut. Çin ekonomisine yönelik beklentiler de olumlu etkiliyor. Üretim tahminlerindeki düşüş piyasayı destekliyor. Dolar endeksi ve tahvil faiz getirilerindeki geri çekilme de yükselişte etkili." ifadelerini kullandı.

Ergezen, Brezilya'daki kuraklığın şeker piyasasını desteklediğini ifade ederek, Brezilya'nın, dünyanın en büyük şeker üreticisi konumunda bulunduğunu kaydetti.

Petrol fiyatlarının yüksek kalmaya devam etmesinin şeker arzının azalmasına yol açtığını belirten Ergezen, "Şeker kamışı, etanol üretimi içim kullanılan ham maddelerden bir tanesi. Petrol fiyatlarındaki değişim, üreticilerin şeker veya etanol üretimini tercih etmesine neden oluyor." dedi.

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