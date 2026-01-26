En çok araç arızası İstanbul'da yaşanıyor

Türkiye genelinde araç arızalarından kaynaklanan yol yardım (RSA) hizmetlerine ilişkin veriler, sürücülerin en sık hangi sorunlarla karşılaştığını ve bu sorunların hangi şehirlerde yoğunlaştığını net biçimde ortaya koydu.

RS Holding çatısı altındaki Tur Assist tarafından derlenen istatistikler hem araç parkının teknik durumuna hem de sürüş alışkanlıklarına dair önemli ipuçları sunuyor.

Verilere göre, Türkiye genelinde araç arızasından kaynaklı toplam 150 binin üzerinde yol yardım hizmeti verildi. Arıza vakalarının en yoğun olduğu şehir İstanbul oldu. İstanbul’da gerçekleşen 36 bin 663 arıza vakası, tek başına toplam vakaların yaklaşık dörtte birini oluşturdu.

İstanbul’u sırasıyla Ankara (16 bin 545), İzmir (10 bin 576), Antalya (7 bin 361) ve Bursa (6 bin 16) izledi. Bu tablo, araç sayısının ve günlük kullanım yoğunluğunun yüksek olduğu büyükşehirlerde arıza riskinin de paralel biçimde arttığını ortaya koyuyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Tur Assist CEO’su Timur Selçuk Turan, şehir bazlı yoğunluğun yalnızca araç sayısıyla açıklanmayacağını vurguladı.

Turan, "Büyükşehirlerde araçlar hem daha uzun süre trafikte kalıyor hem de dur-kalk yoğunluğu nedeniyle mekanik ve elektriksel aksamlar daha hızlı yıpranıyor. Özellikle İstanbul gibi metropollerde bu durum, arıza istatistiklerine doğrudan yansıyor" dedi.

Arıza türlerine bakıldığında, motor arızaları açık ara ilk sırada yer aldı. Toplam vakaların yüzde 42.9’u motor kaynaklı sorunlardan oluştu. Bu oran, motor bakımının ihmal edilmesinin ya da araçların yaş ortalamasının yükselmesinin ciddi bir risk faktörü olmaya devam ettiğini gösteriyor.

Motor arızalarını yüzde 29.7 ile elektrik sistemi arızaları izledi. Modern araçlarda artan elektronik donanım, konfor ve güvenliği artırırken; elektrik ve sensör kaynaklı problemlerin de daha sık görülmesine neden oluyor.

Diğer dikkat çeken arıza türleri ise şu şekilde sıralanıyor;

• Akü arızaları: yüzde 9.5

• Yürüyen aksam ve süspansiyon: yüzde 6.5

• Aktarma/şanzıman: yüzde 4.1

• Fren sistemi: yüzde 1.4