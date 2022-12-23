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En çok bonservis bedeli ödenen futbolcular

Futbol dünyasının dev kulüpleri, bu oyuncular için kesenin ağzını açtı. Yıldız futbolcuları kadroya katabilmek için bonservis rekorları kırıldı! Mbappe, Neymar ve Ronaldo için ödenen rakamlar, onları lider yapmaya yetmedi... İşte kariyeri boyunca en çok bonservis bedeli ödenen 20 futbolcu

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  • En çok bonservis bedeli ödenen futbolcular - Spor haberleri - Yıldız isim için 333 milyon Euro ödendi

    20- ANELKA - 123.85 MİLYON EURO

    PSG > Arsenal 760 bin €
    Arsenal > Real Madrid 35 milyon €
    Real Madrid > PSG 34,50 milyon €
    PSG > Liverpool 1,40 milyon € (Kiralık)
    PSG > Manchester City 15 milyon €
    Manchester City > Fenerbahçe 7,9 milyon €
    Fenerbahçe > Bolton 12 milyon €
    Bolton > Chelsea 18 milyon €
  • En çok bonservis bedeli ödenen futbolcular - Spor haberleri - Yıldız isim için 333 milyon Euro ödendi

    19- LUIS SUAREZ - 125.52 MİLYON EURO

    Nacional > Groningen 800 bin €
    Groningen > Ajax 7,50 milyon €
    Ajax > Liverpool 26,50 milyon €
    Liverpool > Barcelona 81,72 milyon €
    Barcelona  > Atletico Madrid 9 milyon €
  • En çok bonservis bedeli ödenen futbolcular - Spor haberleri - Yıldız isim için 333 milyon Euro ödendi

    18- PAULINHO - 126.89 MİLYON EURO

    GO Audax > Coimbra-MG 635 bin €
    Coimbra-MG > Corinthians 5 milyon €
    Corinthians > Tottenham 19,75 milyon €
    Tottenham > GZ Evergrande 14 milyon €
    GZ Evergrande > Barcelona 40 milyon €
    Barcelona > GZ Evergrande 5,5 milyon € (kiralık)
    Barcelona > GZ Evergrande 42 milyon €
  • En çok bonservis bedeli ödenen futbolcular - Spor haberleri - Yıldız isim için 333 milyon Euro ödendi

    17- HERNAN CRESPO - 126.94 MİLYON EURO

    River Plate > Parma 4,13 milyon €
    Parma > Lazio 56,81 milyon €
    Lazio > İnter 36 milyon €
    İnter > Chelsea 26 milyon €
  • En çok bonservis bedeli ödenen futbolcular - Spor haberleri - Yıldız isim için 333 milyon Euro ödendi

    16- JOAO FELIX - 127.2 MİLYON EURO

    Benfica  > 127.2 milyon €
  • En çok bonservis bedeli ödenen futbolcular - Spor haberleri - Yıldız isim için 333 milyon Euro ödendi

    15- DARWIN NUNEZ - 129.25 MİLYON EURO

    Peñarol > UD Almería 15,25 milyon €
    UD Almería > Benfica 34 milyon €
    Benfica > Liverpool 80 milyon €
  • En çok bonservis bedeli ödenen futbolcular - Spor haberleri - Yıldız isim için 333 milyon Euro ödendi

    14- JAMES RODRİGUEZ - 148.63 MİLYON EURO

    Envigado U20 > Banfield U20 280 bin €
    Banfield - Porto 7,35 milyon €
    Porto > Monaco 45 milyon €
    Monaco > Real Madrid 75 milyon €
    Real Madrid > Bayern Münih 13 milyon €
    Everton  > Al-Rayyan 8 milyon €
  • En çok bonservis bedeli ödenen futbolcular - Spor haberleri - Yıldız isim için 333 milyon Euro ödendi

    13- EDEN HAZARD - 150 MİLYON EURO

    LOSC Lille > Chelsea 35 milyon €
    Chelsea > Real Madrid 115 milyon €
  • En çok bonservis bedeli ödenen futbolcular - Spor haberleri - Yıldız isim için 333 milyon Euro ödendi

    12- MATTHIJS DE LIGT 152.5 MİLYON EURO

    Ajax > Juventus 85,50 milyon €
    Juventus > Bayern 67 milyon €
  • En çok bonservis bedeli ödenen futbolcular - Spor haberleri - Yıldız isim için 333 milyon Euro ödendi

    11- GONZALO HIGUAIN - 159 MİLYON EURO

    River Plate > Real Madrid 12 milyon €
    Real Madrid > Napoli 39 milyon €
    Napoli > Juventus 90 milyon €
    Juventus > Milan 10,20 milyon € (Kiralık)
    Juventus  > Chelsea 7,80 milyon € (Kiralık)
  • En çok bonservis bedeli ödenen futbolcular - Spor haberleri - Yıldız isim için 333 milyon Euro ödendi

    10- ZLATAN IBRAHIMOVIC - 169.10 MİLYON EURO

    Malmö FF > Ajax 7,80 milyon €
    Ajax > Juventus 16 milyon €
    Juventus > İnter 24,80 milyon €
    İnter > Barcelona 69,50 milyon €
    Barcelona > Milan 6 milyon € (Kiralık)
    Barcelona > Milan 24 milyon €
    Milan > PSG 21 milyon €
  • En çok bonservis bedeli ödenen futbolcular - Spor haberleri - Yıldız isim için 333 milyon Euro ödendi

    9- OUSMANE DEMBELE - 175 MİLYON EURO

    Rennais > Borussia Dortmund 35 milyon €
    Borussia Dortmund > Barcelona 140 milyon €
  • En çok bonservis bedeli ödenen futbolcular - Spor haberleri - Yıldız isim için 333 milyon Euro ödendi

    8- ANGEL DI MARIA - 179 MİLYON EURO

    CA Rosario > Benfica 8 milyon €
    Benfica > Real Madrid 33 milyon €
    Real Madrid > Manchester United 75 milyon €
    Manchester United - PSG 63 milyon €
  • En çok bonservis bedeli ödenen futbolcular - Spor haberleri - Yıldız isim için 333 milyon Euro ödendi

    7- KYLIAN MBAPPE - 180 milyon EURO

    Monaco > PSG  180 milyon €
  • En çok bonservis bedeli ödenen futbolcular - Spor haberleri - Yıldız isim için 333 milyon Euro ödendi

    6- ANTOINE GRIEZMANN - 180 milyon EURO

    Sociedad > Atletico Madrid 30 milyon €
    Atletico Madrid > Barcelona 120 milyon €
    Barcelona > Atletico Madrid 10 milyon € (Kiralık)
    Barcelona > Atletico Madrid 20 milyon €
  • En çok bonservis bedeli ödenen futbolcular - Spor haberleri - Yıldız isim için 333 milyon Euro ödendi

    5- PHILIPPE COUTINHO - 180.30 MİLYON EURO

    Vasco U17 > İnter 3.80 milyon €
    İnter > Liverpool 13 milyon €
    Liverpool > Barcelona 135 milyon €
    Barcelona > Bayern 8.50 milyon € (Kiralık)
    Barcelona > Aston Villa 20 milyon €
  • En çok bonservis bedeli ödenen futbolcular - Spor haberleri - Yıldız isim için 333 milyon Euro ödendi

    4- ALVARO MORATA - 189 MİLYON EURO

    Real Madrid > Juventus 20 milyon €
    Juventus > Real Madrid 30 milyon €
    Real Madrid > Chelsea 66 milyon €
    Chelsea > Atletico Madrid 18 milyon € (Kiralık)
    Chelsea > Atletico Madrid 35 milyon €
    Atletico Madrid > Juventus 20 milyon €
  • En çok bonservis bedeli ödenen futbolcular - Spor haberleri - Yıldız isim için 333 milyon Euro ödendi

    3- RONALDO - 247 MİLYON EURO

    Sporting Lizbon > Manchester United 19 milyon €
    Manchester United > Real Madrid 94 milyon Euro
    Real Madrid > Juventus 117 milyon €
    Juventus > Manchester United 17 milyon €
  • En çok bonservis bedeli ödenen futbolcular - Spor haberleri - Yıldız isim için 333 milyon Euro ödendi

    2- NEYMAR - 310 MİLYON EURO

    Santos > Barcelona 88,20 milyon €
    Barcelona > PSG 222 milyon €
  • En çok bonservis bedeli ödenen futbolcular - Spor haberleri - Yıldız isim için 333 milyon Euro ödendi

    1- LUKAKU - 333.36 MİLYON EURO

    Anderlecht > Chelsea 15 milyon €
    Chelsea > Everton 3,5 milyon € (Kiralık) 
    Chelsea > Everton 35,36 milyon €
    Everton > Manchester United 84,70 milyon €
    Manchester United > Inter 74 milyon €
    Inter > Chelsea 113 milyon €
    Chelsea > Inter 7,8 milyon € (Kiralık)

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