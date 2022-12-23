20- ANELKA - 123.85 MİLYON EURO

PSG > Arsenal 760 bin €

Arsenal > Real Madrid 35 milyon €

Real Madrid > PSG 34,50 milyon €

PSG > Liverpool 1,40 milyon € (Kiralık)

PSG > Manchester City 15 milyon €

Manchester City > Fenerbahçe 7,9 milyon €

Fenerbahçe > Bolton 12 milyon €

Bolton > Chelsea 18 milyon €