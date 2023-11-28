En çok nefret edilen dizi karakterleri açıklandı: 25 bini aşkın kişi seçti
Ranker üzerinden yapılan anket en çok nefret edilen dizi karakterlerini açıkladı. Ankete 25 bin üzerinde insan katıldı.
1. JOFFREY BARATHEON - GAME OF THRONES
Ranker tarafından yapılan anket sonuçlarına göre dizi tarihinin şimdiye kadar en nefret edilen karakteri Game of Thrones'da yer alan Joffrey Baratheon oldu.
2. RAMSEY BOLTON - GAME OF THRONES
Anket sonuçlarına göre dizi tarihinin en nefret edilen karakterlerinden biri yine Game of Thrones'tan Ramsey Bolton seçildi.
3. SHOU TUCKER - FULLMETAL ALCHEMİST: BROTHERHOOD
4. RACHEL BERRY - GLEE
5. THE GOVERNOR (VALİ) - THE WALKING DEAD
6. TODD ALQUIST - BREAKING BAD