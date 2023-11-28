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        Haberler Televizyon En çok nefret edilen dizi karakterleri açıklandı: 25 bini aşkın kişi seçti

        En çok nefret edilen dizi karakterleri açıklandı: 25 bini aşkın kişi seçti

        Ranker üzerinden yapılan anket en çok nefret edilen dizi karakterlerini açıkladı. Ankete 25 bin üzerinde insan katıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 16:15 Güncelleme: 28.11.2023 - 16:15
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        1

        1. JOFFREY BARATHEON - GAME OF THRONES

        Ranker tarafından yapılan anket sonuçlarına göre dizi tarihinin şimdiye kadar en nefret edilen karakteri Game of Thrones'da yer alan Joffrey Baratheon oldu.

        2

        2. RAMSEY BOLTON - GAME OF THRONES

        Anket sonuçlarına göre dizi tarihinin en nefret edilen karakterlerinden biri yine Game of Thrones'tan Ramsey Bolton seçildi.

        3

        3. SHOU TUCKER - FULLMETAL ALCHEMİST: BROTHERHOOD

        4

        4. RACHEL BERRY - GLEE

        5

        5. THE GOVERNOR (VALİ) - THE WALKING DEAD

        6

        6. TODD ALQUIST - BREAKING BAD

        7

        7. LIVIA SOPRANO - THE SOPRANOS

        8

        8. CERSEI LANNISTER - GAME OF THRONES

        9

        9. CAILLOU

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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