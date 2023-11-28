En çok nefret edilen dizi karakterleri açıklandı: 25 bini aşkın kişi seçti

En çok nefret edilen dizi karakterleri açıklandı: 25 bini aşkın kişi seçti

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1. JOFFREY BARATHEON - GAME OF THRONES

Ranker tarafından yapılan anket sonuçlarına göre dizi tarihinin şimdiye kadar en nefret edilen karakteri Game of Thrones'da yer alan Joffrey Baratheon oldu.