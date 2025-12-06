Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi En düşük emekli maaşına ek zam var mı? 2026 en düşük emekli maaşına enflasyon farkına ek bir zam yapılacak mı?

        2026 yılında en düşük emekli maaşına enflasyon farkı dışında ek bir zam yapılacak mı?

        Aralık enflasyon verilerinin duyurulmasıyla birlikte, Temmuz–Aralık dönemine ait 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak ve buna bağlı olarak en düşük emekli maaşındaki artış netleşmiş olacak. Milyonlarca emekli bu süreci yakından izlerken, "en düşük emekli aylığına ilave bir düzenleme gelir mi?" sorusu tekrar gündeme taşındı. Peki, en düşük emekli maaşına ek zam var mı?

        Giriş: 06.12.2025 - 13:31 Güncelleme: 06.12.2025 - 13:31
        1

        Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte, en düşük emekli maaşında yapılacak artış yeniden merak konusu oldu. Normal şartlarda enflasyon farkına göre belirlenen taban aylığa, bunun dışında ek bir düzenleme gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Peki, en düşük emekli maaşına ek zam yapılacak mı?

        2

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA EK ZAM OLACAK MI?

        Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre: en düşük emekli maaşlarına ek bir zam yapılmayacak. Bunun yerine, en düşük emekli maaşı enflasyon oranında artacak.

        3

        2025 YILINDA ENFLASYON ORANINDA ARTIRILDI

        En düşük emekli aylığına 2025 yılında ocak ve temmuz aylarında son 6 aylık enflasyon oranında artış yapıldı. Geçen yıl 12.500 TL olan en düşük emekli aylığı ocak ayında yüzde 15,75 oranında artırılarak 14.469 TL’ye, temmuz ayında da yüzde 16,67 oranında artırılarak 16.881 TL’ye yükseltildi.

        4

        5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLDU?

        Kasım ayında enflasyon yüzde 0,87 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 31,07 oldu. Buna göre temmuz-kasım aylarını kapsayan beş aylık dönemde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için enflasyon farkı yüzde 11,20 oldu.

        5

        2026 MEMUR VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

        SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında temmuz - aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranında artış yapılacak. 2025 yılı enflasyonu yüzde 31 olursa ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıkları yüzde 12,28 oranında artacak.

        Yıl sonu enflasyonu yüzde 33 olarak gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 14 oranında zam yapılacak.

        6

        2026 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        2025 yılı enflasyonu yüzde 31 oranında çıkarsa en düşük emekli aylığının da 6 aylık enflasyon oranında artırılarak ocak ayında 18.954 TL’ye çıkartılması bekleniyor. Enflasyon yüzde 33 olursa en düşük emekli aylığı da 19.244 TL’ye çıkacak.

        7
        Memur ve emekli zamlı maaş tablosu
        Memur ve emekli zamlı maaş tablosu
        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
