Dünyanın en etkileyici seyahat rotaları belli oldu!

Her yıl 22 Nisan tarihinde kutlanan 'Dünya Günü'nü geride bırakırken, gezegenin en etkileyici bölgelerine bir göz atmakta fayda var. CNN International'ın dünyanın farklı coğrafyalarından seçtiği 25 farklı lokasyon arasına Türkiye'den de bir adres bulunuyor. Son yıllarda popülerliği gittikçe artan Kapadokya, listeye Türkiye'den giren tek adres olarak dikkat çekiyor