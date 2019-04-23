Dünyanın en etkileyici seyahat rotaları belli oldu!

Giriş: 23.04.2019 - 15:40 | Güncelleme:  

Her yıl 22 Nisan tarihinde kutlanan 'Dünya Günü'nü geride bırakırken, gezegenin en etkileyici bölgelerine bir göz atmakta fayda var. CNN International'ın dünyanın farklı coğrafyalarından seçtiği 25 farklı lokasyon arasına Türkiye'den de bir adres bulunuyor. Son yıllarda popülerliği gittikçe artan Kapadokya, listeye Türkiye'den giren tek adres olarak dikkat çekiyor

  • 1En etkileyici seyahat rotaları belli oldu
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    HORSESHOE BEND, ARIZONA/ABD 

    Büyük Kanyon'un girişine yakın konumdaki bölgede, Kolorado Nehri, kendi etrafında tam tur dönerek kendine has kaya figürleri yaratmış durumda. 

  • 2En etkileyici seyahat rotaları belli oldu
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    BADLANDS, GÜNEY DAKOTA/ABD 

    Fosil kalıntıların yer aldığı bölgede, Lakota kabilesi yaşıyor. Kayaları gerçek rengi gün batımında ortaya çıkıyor. 

  • 3En etkileyici seyahat rotaları belli oldu
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    MONUMENT VADİSİ, UTAH/ABD 

    Vahşi Batı'nın meşhur figürlerinden olan vadi, ikonik otoyol 'Route 163'e ev sahipliği yapıyor.

  • 4En etkileyici seyahat rotaları belli oldu
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    DENALI MİLLİ PARKI, ALASKA 

    Kuzey Amerika'nın en yüksek zirvesine ev sahipliği yapan Denali, boz ayıların yaşam alanı olarak biliniyor. Kış aylarında bölgede kuzey ışıklarını görmek mümkün. 

  • 5En etkileyici seyahat rotaları belli oldu
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    KATA TJUTA, AVUSTRALYA

    Aborjin kültüründe kutsal değeri bulunan bölge, 22 bin yıl boyunca Anandu halkına ev sahipliği yapması ile biliniyor. 

  • 6En etkileyici seyahat rotaları belli oldu
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    ZHANGJIAJIE MİLLİ PARKI, ÇİN

    Çin'in UNESCO koruması altına giren ilk bölgesi, kumtaşı tepeleri ile meşhur. 

  • 7En etkileyici seyahat rotaları belli oldu
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    DOMİNİK CUMHURİYETİ

    Karayiplerde yer alan ada ülkesi, sıcak suları ve balta girmemiş ormanları ile farklı bir rota sunuyor. 

  • 8En etkileyici seyahat rotaları belli oldu
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    TOUBKAL DAĞI, FAS

    4 bin 167 metre yüksekliğe sahip dağ, "Kuzey Afrika'nın çatısı" olarak biliniyor. 

  • 9En etkileyici seyahat rotaları belli oldu
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    EL NIDO, FİLİPİNLER

    Palawan adasında yer alan bölge, dalış rotaları ile ünlenmiş durumda. 

  • 10En etkileyici seyahat rotaları belli oldu
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    PLITVICE LAKES MİLLİ PARKI, HIRVATİSTAN

    16 gölün şelaleler ile birbirine bağlandığı bölgede, patikalar sayesinde göller etrafında gezmek mümkün. 

     

  • 11En etkileyici seyahat rotaları belli oldu
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    LAKE DISTRICT, İNGİLTERE

    UNESCO korumasındaki bölge, bugüne kadar birçok sanatçıya ilham vermesi ile biliniyor. Bölgenin isminden Wordsworth ve Coleridge'in şiirlerinde bolca bahsediliyor.  

  • 12En etkileyici seyahat rotaları belli oldu
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    POSITANO, İTALYA

    İtalya'nın Amalfi kıyılarından yer alan köy, Avrupa'nın en bilinen köylerden biri olarak birçok restorana ev sahipliği yapıyor. Bölgede birçok ünlü plaj bulunuyor. 

  • 13En etkileyici seyahat rotaları belli oldu
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    VANCOUVER ADASI, KANADA

    Ana karadan 3 bin 200 kilometre uzaklıktaki ada, 10 bin göle ve birçok dağa ev sahipliği yaparak Kanada doğasının bir tür minyatürünü ziyaretçilerine yaşatıyor. 

  • 14En etkileyici seyahat rotaları belli oldu
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    MONTEVERDE CLOUD ORMANI, KOSTA RİKA 

    Zengin bir doğal yaşama sahip ormanda, kuşlar, büyük kedigiller ve böcekler bol sayıda bulunuyor.  

  • 15En etkileyici seyahat rotaları belli oldu
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    SAMBURU, KENYA

    Kenya'nın kalbi durumundaki bölge, Afrika'nın en bilinen vahşi yaşam alanlarından birine ev sahipliği yapıyor. Zürafa, zebra ve fil gibi hayvanlar bölgenin en ünlü sakinleri arasında.

  • 16En etkileyici seyahat rotaları belli oldu
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    CIUDAD PERDIDA, KOLOMBİYA

    Sadece yaya olarak ulaşımın sağlandığı 'kayıp şehir'in, Peru'daki Machu Picchu'dan yaklaşık 650 yıl daha yaşlı olduğu sanılıyor. 

  • 17En etkileyici seyahat rotaları belli oldu
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    MALDİVLER

    Bin 200 adanın yer aldığı bölgede, lacivert renge sahip deniz ve beyaz kumlu plajlar yer alıyor. Adalarda 100'den fazla turistik tesis faaliyet gösteriyor. 

  • 18En etkileyici seyahat rotaları belli oldu
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    SVALBARD, NORVEÇ

    Arktik Denizi'nin ortasında yer alan Svalbard, Kuzey Kutbu ile Norveç arasında konumlanıyor. Bine yakın kutup ayısının bulunduğu bölge, Kuzey Işıkları ile ünlü. 

  • 19En etkileyici seyahat rotaları belli oldu
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    BLED GÖLÜ, SLOVENYA

    Aplerin eteklerinde yer alan bölge, Avrupa'da yürüyüş ve yüzme gibi aktiviler için ilk sıralarda geliyor. 

  • 20En etkileyici seyahat rotaları belli oldu
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    ATACAMA ÇÖLÜ, ŞİLİ

    Dünyada gökyüzünün en açık olduğu yerlerin başında gelen Atacama Çölü, yıldız gözlemcilere ideal bir ortam sunuyor. Diğer çöllere göre en kurak coğrayfaya sahip bölgede, hemen hemen hiç bulut bulunmuyor. 

  • 21En etkileyici seyahat rotaları belli oldu
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    KAPADOKYA, TÜRKİYE

    Anadolu'nun kalbinde yer alan Kapodakya, Türkiye'nin en değerli 'mücevherleri' arasında gösteriliyor. Kendine özgü jeolojik formasyona sahip kayaların içindeki evler, antik kiliseler ve yer altı şehirleri bölgeyi eşşiz kılıyor. 

  • 22En etkileyici seyahat rotaları belli oldu
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    BWINDI IMPENETRABLE ORMANI, UGANDA

    Bwindi Impenetrable Ormanı, 400'e yakın grorile ev sahipliği yapması ile biliniyor. UNESCO tarafından korunan milli parkın 331 kilometrekare alanı içinde 348 kuş türü ve 220 kelebek türü bulunmaktadır.

  • 23En etkileyici seyahat rotaları belli oldu
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    PETRA, ÜRDÜN 

    Roma İmparatorluğu döneminde yaşamış Nebatiler'in başkenti olan Petra, birçok tapınak ve deve yoluna ev sahipliği yapıyor.  

  • 24En etkileyici seyahat rotaları belli oldu
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    HA LONG KÖRFEZİ, VİETNAM

    Bin 969 adacığa ev sahipliği yapan bölgede, çok sayıda yüze köy bulunuyor. 

  • 25En etkileyici seyahat rotaları belli oldu
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    ROTORUA, YENİ ZELANDA

    Ülkedeki yerli Maori kültürü ile bağlantısı olan bölge, jeotermal ısıya sahip sulara ev sahiğliği yapıyor. 

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