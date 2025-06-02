HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı 'OtoSpor' yeni bölümü ile ekrana geldi.

Programın bu haftaki bölümünde Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Başkanı Ali Özçete, otomotiv sektöründeki son trendleri ve satış sonrasında yaşanan süreçleri değerlendirdi.

OtoSpor'un motorsporları bölümünde ise Türkiye'nin en genç ralli şampiyonu Kerem Kazaz konuk oldu. Kazaz, Yiğitcan Yıldız ve Gizem Direk'in sorularını yanıtlarken, gelecek hedefleri ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Programın test köşesinde de Koreli otomobil üreticisi Hyundai'nin Türkiye'de üretilen şehir içi otomobili i10 ile ilgili izlenimler aktarıldı.