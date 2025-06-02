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        Haberler Ekonomi Otomobil En genç ralli şampiyonu Kerem Kazaz OtoSpor'a konuk oldu - Otomobil Haberleri

        Türkiye'nin en genç ralli şampiyonu Kerem Kazaz OtoSpor'a konuk oldu

        Otomotiv sektörü ve motorsporlarını buluşturan 'OtoSpor', yeni bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız'ın sunumuyla gerçekleşen programın yeni bölümünde, Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Başkanı Ali Özçete ve Türkiye'nin en genç ralli şampiyonu Kerem Kazaz konuk oldu. OtoSpor, her Salı 10.00'da HT Spor ekranlarında otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri ekrana taşıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 18:21 Güncelleme: 02.06.2025 - 18:21
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        Ralli şampiyonu Kerem Kazaz OtoSpor'a konuk oldu
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        HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı 'OtoSpor' yeni bölümü ile ekrana geldi.

        Programın bu haftaki bölümünde Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Başkanı Ali Özçete, otomotiv sektöründeki son trendleri ve satış sonrasında yaşanan süreçleri değerlendirdi.

        OtoSpor'un motorsporları bölümünde ise Türkiye'nin en genç ralli şampiyonu Kerem Kazaz konuk oldu. Kazaz, Yiğitcan Yıldız ve Gizem Direk'in sorularını yanıtlarken, gelecek hedefleri ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Programın test köşesinde de Koreli otomobil üreticisi Hyundai'nin Türkiye'de üretilen şehir içi otomobili i10 ile ilgili izlenimler aktarıldı.

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