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        Haberler Gündem EN GÜZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ 2023 | İlkokul, ortaokul ve lise için 1-2-3-4 kıtalık anlamlı, kısa, uzun 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri

        24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri ile eğitimcilere olan minnettarlığınızı iletin!

        En güzel Öğretmenler Günü şiirleri, 24 Kasım'ın gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Öğretmenleri onurlandırmak amacıyla 1981 yılından bu yana kutlanan bu özel günde 1-2-3-4 kıtalık en yeni ve en güzel, duygusal ve anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri ile öğretmenlerinizi mutlu edebilirsiniz. İşte İlkokul ile lise için 1-2-3-4 kıtalık anlamlı, kısa, uzun 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 10:30 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:30
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        1

        İlkokul, ortaokul ve lise için en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri yüz binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, öğretmenlere "Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır." sözü ile öğretmenlik görevinin kutsallığına dikkat çekmiştir. Anne ve babalarımızdan sonra üzerimizde en çok emeği olan öğretmenlerimize, en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri ile minnettarlığımızı dile getirebiliriz. İşte 2,3,4,5 kıtalık uzun ve kısa Öğretmenler Günü şiir seçenekleri...

        2

        BAŞÖĞRETMEN

        Atatürk benim,

        Başöğretmenim,

        Ne öğrendimse,

        Ondan öğrendim.

        Yenilikleri,

        Hep o düşünmüş,

        Milleti için,

        Ağlamış, gülmüş.

        Çocuk kalbimle,

        İlk onu sevdim,

        Atatürk benim,

        Başöğretmenimdir.

        Tarık ORHAN

        3

        ÖĞRETMENİN ÖYKÜSÜ

        Ben, köy öğretmeniyim,

        Dağ başında bulutların altında.

        Toprak kokar ellerim,

        Pantolonumda çamur lekesi var.

        Pis değil ki, vatan toprağı kokar,

        Kars'tan Edirne'ye kadar.

        Geceleri mum yakarım odamda,

        Yarın dokuz Ekim,

        Köyde bayram var.

        On beş kız, yirmi erkek kaydettim.

        Tüm anadolu'ya selamları var.

        Henüz kara tahtam yok,

        İlk harfleri tanelerle yazdırttım.

        Aydınlık A'dan başlayacak

        O. Köksal MEMİŞ

        4

        ÖĞRETMENİM

        Ben,

        Seni ilk defa

        Okul duvarının dışından

        Okula gitmezken tanıdım.

        Kirli suratım, karışmış saçlarım

        Çapaklanmış gözlerimle

        Hep sana bakardım.

        Anasızlığımın özlemini

        Senin çocuklarla ilgilenmenle

        Kapardım.

        Okula başladığımda,

        Cızlavat lâstik ayakkabılarımın içinde

        Donarcasına ıslanmış ayaklarımı,

        Sıcacık bakışlarınla kurutur

        Bana bir kerecik dokunman için

        Her türlü yaramazlığı yapardım.

        Ben,

        Sevdalarımın en büyüğünü

        Sana bakarak yaşadım.

        Sevgili öğretmenim.

        Ragıp SARI

        5

        SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

        Sevgili öğretmenim,

        İnan sen bir ışıksın.

        Yanarsın gece gündüz.

        Aydınlatırsın bizi.

        Doğruyu, güzeli,

        Bize sen öğretirsin.

        Vatanıma sevgiyi,

        Kalbimize sen korsun.

        Çevreni aydınlatır,

        Bir mum gibi erirsin.

        Anne, baba gibisin,

        Bizi, bağrına hep basarsın.

        Fethi BOLAYIR

        6

        ÖĞRETMENİME

        Bilgi demetleri sun, yine bana,

        Yine yalçın dağlar ötesinden gel.

        Işık saç, erdem ver, sisli dünyama,

        Yine altın çağlar ötesinden gel.

        Aydınlığa giden sonsuz yollardan,

        Tomurcuklar açan yeşil dallardan,

        Bahçedeki taze, solmaz güllerden,

        Baharlarla bağlar ötesinden gel.

        Fecri müjdeleyen yıldızdan, aydan,

        Uzat maviliği şeffaf saraydan

        Buketler dererek bize uzaydan,

        Göklerden al tuğlar ötesinden gel.

        Milletime doğan şafaklarla şen,

        Şehitler yatağı topraklarla sen,

        Irkıma şen veren bayraklarla sen

        Tarihler, otağlar ötesinden gel.

        Süleyman ÖZBEK

        7

        ANA GİBİ, BABA GİBİ

        Öğretmenim bilir misin

        Seni nasıl sevdiğimi?

        Sorsan bana nerde yerin

        Gösteririm ben kalbimi

        Ana değil, ana gibi;

        Baba değil, baba gibi

        Öğretmenim ben de sevgin

        Can içinde bir can gibi

        Hüseyin DÜZBASAN

        8

        SİZİ GÖRÜNCE

        Sizi görünce;

        Eriyor yüreğimdeki buzlar,

        Yüzümde çiçekler açıyor birden.

        Zamanı süzüp içtiğim,

        Ilık yaz akşamlarını hatırlıyorum

        Kehribar tanesi gözlerinizden.

        Durdu ŞAHİN

        9

        ÖĞRETMEN

        A'dan başlar aydınlık,

        Bir taş koyar bütün yapılarda temele öğretmen.

        Soluğudur düşüncenin buğdaydan yalaza dek

        Yeryüzünde ne varsa ondan gelmedir,

        Yeryüzü ile el ele öğretmen

        Göz gözdür o, uzakları görürüz

        Ağızdır o, türkü söyleriz haykırırız günlerden.

        Ulaşırız erdem üstüne, gelecekler üstüne biz hep

        Çizer büyük değirmisini

        Uç olur da gergele öğretmen.

        Hey hey, burası bir dağ köyü, kurda kuşa

        Bırakılmış göğün kıyısına bırakılmış

        83 toprak ev, 83 acı duman,

        Çoluğuyla, çocuğuyla 415 karanlık

        Kurtulacağız, el ayak kurtulacağız,

        Bir okul yapıla, bir gele öğretmen.

        Bir ışık, bir ışık daha,

        Gecelerin içindeki ejderlerle dövüşür

        Nice istemeseler de, nice önleseler de,

        Uyandırır toplumunu

        İyiye, doğruya, güzele öğretmen.

        Fazıl Hüsnü DAĞLARCA

        10

        SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

        Sevgisinin sonu yok,

        Kalbinin şefkati çok,

        Gönlü büyük, gözü tok,

        Sevgili öğretmenim.

        Bilgisi ışık saçar,

        Sözleri gönül açar,

        Ruhum sevinçen uçar,

        Sevgili öğretmenim.

        Bekliyoruz yolunu,

        Sardık sağla solunu,

        Uzat bize kolunu

        Sevgili öğretmenim.

        Toplandık dizi, dizi,

        Sev, okşa hepimizi,

        Sensin okutan bizi,

        Sevgili öğretmenim.

        Doğru yol gösterirsin,

        Okutur, eğitirsin,

        Bize bilgi verirsin,

        Sevgili öğretmenim.

        Seni candan severiz,

        Saygı duyar överiz,

        Ellerinden öperiz,

        Sevgili öğretmenim!..

        Ali Osman ATAK

        11

        KÖY ÖĞRETMENLERİ

        Ben bir öğretmenim

        Sevgiyi, sevmeyi öğretirim çocuklarıma,

        Kini, öfkeyi nefreti değil.Ben bir öğretmenim

        Dostluğu, kardeşliği öğretirim çocuklarıma

        Dövüşü, kavgayı, savaşı değil.Ben bir öğretmenim

        Okumayı, yazmayı, küçükleri korumayı

        Konuşmayı dinlemeyi, büyükleri saymayı

        Öğretirim çocuklarıma.

        Ben bir öğretmenim

        Sevgiyle, bilgiyle sularım çiçeklerimi

        Ve bu güzel çiçeklere

        Cumhuriyeti kuran Atatürk"ü öğretirim.

        Ben bir öğretmenim

        Ve öğretirim çocuklarıma

        Ülküm vatanı yüceltmektir.

        Ben bir öğretmenim

        Çiçektir diyemem çocuklarıma

        Çiçeklerden güzeldir bütün çocuklar,

        Ve öğreteceğim çocuklarıma

        İyilikten güzellikten yana ne varsa.

        Ahmet YÜCEL 25 Aralık 1998

        12

        BAŞÖĞRETMEN

        Atatürk benim,

        Başöğretmenim,

        Ne öğrendimse,

        Ondan öğrendim.

        Yenilikleri,

        Hep o düşünmüş,

        Milleti için,

        Ağlamış, gülmüş.

        Çocuk kalbimle,

        İlk onu sevdim,

        Atatürk benim,

        Başöğretmenim.

        Tarık Orhan

        13

        ÖĞRENCİ BİR FİDANDIR

        Benim Canım Öğretmenim

        Öğrenci bir fidandır,

        Öğretmen yağmur.

        Azıcık ıslatsa

        Büyüyüp ağaç olur.

        Öğretmendir öğrenciye yol gösteren,

        Öğrenciye okumayı öğreten.

        Eli kalem tutmazken

        Öğretmendir öğrenciye okumayı öğreten.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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