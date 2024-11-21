En güzel ve duygusal 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri
24 Kasım Öğretmenler Günü heyecanı tüm yurtta hissedilmeye başlandı. Milyonlarca öğrenci, bu özel günü daha anlamlı kılmak için şimdiden öğretmenleri adına şiirler hazırlıyor. Geleceğin mimarı öğretmenlere duyulan minnet ve sevgi, en güzel dizelerde hayat bulacak. İlkokuldan liseye kadar her yaştan öğrenci, duygularını ifade edecek kısa ve uzun şiirlerle kutlama yapmayı planlıyor. 1981 yılından bu yana kutlanan bu özel gün, öğretmen ile öğrenci bağını bir kez daha güçlendirecek. İşte en güzel, duygusal, anlamlı, uzun ve kısa Öğretmenler Günü şiirleri...
Öğretmenler Günü'ne sayılı günler kala öğrenciler, bu anlamlı günü en güzel şekilde kutlamak için kolları sıvadı. Özellikle şiirler, öğretmenlere duyulan sevginin ve saygının ifade edilmesinde yine ön planda olacak. 24 Kasım'da öğretmenlerine unutulmaz bir hediye vermek isteyen öğrenciler, ünlü şairlerden ilham alarak duygu dolu dizeler arıyor. İlkokuldan liseye kadar her yaştan öğrenci, 2, 3, 4 ve 5 kıtalık şiirlerle duygularını dile getirmeye hazırlanıyor. 1981 yılından bu yana kutlanan bu özel gün, öğrencilerin sevgilerini kelimelere dökmesi için önemli bir fırsat sunuyor. İşte duygulara tercüman olan en güzel Öğretmenler Günü şiirleri...
SEVGİLİ ÖĞRETMENİM
Sevgisinin sonu yok,
Kalbinin şefkati çok,
Gönlü büyük, gözü tok,
Sevgili öğretmenim.
Bilgisi ışık saçar,
Sözleri gönül açar,
Ruhum sevinçen uçar,
Sevgili öğretmenim.
Bekliyoruz yolunu,
Sardık sağla solunu,
Uzat bize kolunu
Sevgili öğretmenim.
Toplandık dizi, dizi,
Sev, okşa hepimizi,
Sensin okutan bizi,
Sevgili öğretmenim.
Doğru yol gösterirsin,
Okutur, eğitirsin,
Bize bilgi verirsin,
Sevgili öğretmenim.
Seni candan severiz,
Saygı duyar överiz,
Ellerinden öperiz,
Sevgili öğretmenim!
BENİM CANIM ÖĞRETMENİM ŞİİRİ
Birçok şeyler öğrettin,
Yaramazlıklarıma sabrettin,
Hatalarımı düzelttin,
Benim Canım Öğretmenim.
Sen bir gül gibisin,
Bize hep gülümsersin,
Bilirim bizi seversin,
Benim Canım Öğretmenim.
Atatürk’ü översin,
Onu örnek alın dersin,
En iyi olmamızı istersin,
Benim Canım Öğretmenim.
Birbirinizi sevin dersin,
Hepimizi seversin,
Barışın güzel olduğunu söylersin,
Benim Canım Öğretmenim.
BEN BİR ÖĞRETMENİM
Ben bir öğretmenim,
Sevgiyi, sevmeyi öğretirim çocuklarıma,
Kini, öfkeyi nefreti değil.
Ben bir öğretmenim,
Dostluğu, kardeşliği öğretirim çocuklarıma,
Dövüşü, kavgayı, savaşı değil.
Ben bir öğretmenim,
Okumayı, yazmayı, küçükleri korumayı,
Konuşmayı dinlemeyi, büyükleri saymayı,
Öğretirim çocuklarıma.
Ben bir öğretmenim,
Sevgiyle, bilgiyle sularım çiçeklerimi,
Ve bu güzel çiçeklere,
Cumhuriyeti kuran Atatürk'ü öğretirim.
Ben bir öğretmenim,
Ve öğretirim çocuklarıma,
Ülküm vatanı yüceltmektir.
Ben bir öğretmenim,
Çiçektir diyemem çocuklarıma.
Çiçeklerden güzeldir bütün çocuklar,
Ve öğreteceğim çocuklarıma,
İyilikten güzellikten yana ne varsa.
ANA GİBİ, BABA GİBİ
Öğretmenim bilir misin?
Seni nasıl sevdiğimi?
Sorsan bana nerde yerin,
Gösteririm ben kalbimi.
Ana değil, ana gibi;
Baba değil, baba gibi,
Öğretmenim ben de sevgin,
Can içinde bir can gibi.
ÖĞRETMENİME
Kalem, silgi, defter,
Sen yoksan neye yarar.
Küçücük parmaklarım,
Nasıl harfleri arar.
Senden hiç ayrılamam,
Ailem gibisin benim.
Öğretmenler gününde,
Çokça öpülsün ellerin.
BAŞÖĞRETMEN
Atatürk benim,
Başöğretmenim,
Ne öğrendimse,
Ondan öğrendim.
Yenilikleri,
Hep o düşünmüş,
Milleti için,
Ağlamış, gülmüş.
Çocuk kalbimle,
İlk onu sevdim,
Atatürk benim,
Başöğretmenim.
Tarık Orhan
ÖĞRETMENİM
Güler yüzlü öğretmenim,
Bir tanesin, canım benim.
Masallarla bilmeceler,
Anlatırsın neler neler.
Kalemimi tutamazken,
Kitabımı açamazken,
Bir de baktım yazıyorum,
Sular gibi okuyorum.
Çalışıp iyi olmayı,
Koşup el ele vermeyi,
Bu güzel yurdu sevmeyi
Sen öğrettin öğretmenim.
Bizde pek çok emeğin var,
İçimizde çok yerin var
Yetiştirdin hepimizi,
Ver öpelim elinizi.
Süleyman Karagöz
ÖĞRENCİ BİR FİDANDIR
Benim Canım Öğretmenim,
Öğrenci bir fidandır,
Öğretmen yağmur.
Azıcık ıslatsa,
Büyüyüp ağaç olur.
Öğretmendir öğrenciye yol gösteren,
Öğrenciye okumayı öğreten.
Eli kalem tutmazken,
Öğretmendir öğrenciye okumayı öğreten.