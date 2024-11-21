Öğretmenler Günü'ne sayılı günler kala öğrenciler, bu anlamlı günü en güzel şekilde kutlamak için kolları sıvadı. Özellikle şiirler, öğretmenlere duyulan sevginin ve saygının ifade edilmesinde yine ön planda olacak. 24 Kasım'da öğretmenlerine unutulmaz bir hediye vermek isteyen öğrenciler, ünlü şairlerden ilham alarak duygu dolu dizeler arıyor. İlkokuldan liseye kadar her yaştan öğrenci, 2, 3, 4 ve 5 kıtalık şiirlerle duygularını dile getirmeye hazırlanıyor. 1981 yılından bu yana kutlanan bu özel gün, öğrencilerin sevgilerini kelimelere dökmesi için önemli bir fırsat sunuyor. İşte duygulara tercüman olan en güzel Öğretmenler Günü şiirleri...