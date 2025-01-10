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        Haberler Bilgi Yaşam En güzel, resimli Çalışan Gazeteciler günü mesajları ve sözleri! Resimli 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü mesajı gönder

        En güzel, resimli Çalışan Gazeteciler günü mesajları ve sözleri

        1962 tarihinden itibaren 10 Ocak günü Türkiye genelinde kutlanan Çalışan Gazeteciler gününe ilişkin araştırılmalar gündemdeki yerini aldı. Bu önemli günde birbirinize gönderebileceğiniz en güzel, anlamlı, resimli Çalışan Gazeteciler günü mesajları ve sözlerini haberimizde bir araya getirdik. İşte 10 Ocak resimli Çalışan Gazeteciler günü mesajı gönder...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 01:17 Güncelleme: 10.01.2025 - 01:17
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        Resimli Çalışan Gazeteciler günü mesajları... 4 Ocak 1961’de kabul edilen 1971 yılında, " 10 Ocak Çalışan gazeteciler günü" ismini alan bu önemli gün öncesinde, Çalışan Gazeteciler günü mesajları gündemdeki yerini aldı. İşte X, Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi sosyal mecralar üzerinden resimli mesajlarla kutlamak isteyenler için Çalışan Gazeteciler günü mesajlarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

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        10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NEDİR?

        Çalışan gazeteciler günü, gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için 1961’den beri 10 Ocak günü düzenlenen Türkiye’ye özgü bir kutlama gündür.

        1961-1971 arasında "Çalışan gazeteciler bayramı" adıyla kutlanmış; 1971 yılındaki askeri müdahaleden sonra ülkede gazetecilerin bazı haklarının geri alınması üzerine kutlama gününün adı, " 10 Ocak Çalışan gazeteciler günü" olarak değiştirilmiştir.

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        10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

        Basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, hayatlarında sağlık ve başarılar dilerim.

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        Tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Gazeteciler Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

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        Tüm basın emekçilerinin "Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutlarım.

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        Haber peşinde koşan, doğru haberin aktarılması için gece gündüz demeden emek veren tüm gazetecilerin "10 Ocak Gazeteciler Gününü" kutlarım.

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        Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden tüm gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.

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